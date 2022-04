No volveré a Twitter: Donald Trump

Associated Press / Donald Trump

Washington— El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo este lunes que no volverá a la plataforma de redes sociales Twitter aunque su cuenta sea restablecida, tras el anuncio del multimillonario Elon Musk de que comprará la empresa.

Trump indicó a Fox News que se unirá formalmente a su propia red Truth Social en los próximos siete días, como estaba previsto.

"No me voy a ir a Twitter, me voy a quedar en Truth.

"Espero que Elon compre Twitter porque le hará mejoras y es un buen hombre, pero me voy a quedar en Truth", subrayó el exmandatario.

La plataforma prohibió la cuenta de Trump debido al riesgo de que se produjeran más actos de violencia tras el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

Las palabras del ex presidente llegaron luego que republicanos celebraran el acuerdo al que llegó Musk para comprar Twitter y pidieran al presidente ejecutivo de Tesla que permita el regreso de Trump.

"Oye, @elonmusk es una gran semana para liberar a @realDonaldTrump", tuiteó la Conferencia Republicana en la Cámara de Representantes, que actualmente representa a 209 legisladores.

El congresista Jim Jordan, miembro del Freedom Caucus de los republicanos conservadores de la Cámara, dijo que el acuerdo sería bueno para los accionistas y para la libertad de expresión.