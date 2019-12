Nombran jefe de campaña a Evo

La Paz, Bolivia.- El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó que su partido, Movimiento al Socialismo (MAS), lo nombró jefe de campaña para las próximas elecciones en el país.

Este sábado, el grupo político del ex Mandatario realizó un congreso extraordinario en el que buscan escoger candidatos para los próximos comicios, aún sin fecha concreta.

"Agradezco la confianza por nombrarme jefe de campaña. Elegiremos a un candidato unitario y nuevamente ganaremos las elecciones en primera vuelta", aseguró Morales en su cuenta de Twitter.

"Gracias por no abandonarme, yo siempre estaré con ustedes. Juntos seguiremos haciendo historia como hasta ahora. ¡Unidos venceremos!".

El encuentro del Movimiento al Socialismo (MAS) tiene lugar en medio de divisiones y a casi tres semanas después de la renuncia de Morales.

Sergio Choque, presidente de la Cámara de Diputados, afirmó que aunque Evo Morales se encuentre exiliado, el ex mandatario mantiene liderazgo y tendría la última palabra sobre las figuras que se escojan.

"Vamos a ir (a las elecciones) con nuevos candidatos propios que saldrán de los sectores sociales", agregó.

Morales dejó el país el 11 de noviembre con rumbo a su exilio en México, Tras su renuncia. El ex gobernante denunció a la comunidad que fue víctima de un golpe de Estado.

Tras su ausencia, la senadora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta interina.

Posteriormente, las fuerzas políticas en el Poder legislativo alcanzaron un consenso para convocar a nuevas elecciones y anular las del 20 de octubre.