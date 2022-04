"Nos dirigimos a una maldita catástrofe" advierte científico de la NASA

El científico del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, Peter Kalmus, imploró que se atienda el tema del cambio climático y habló sobre los peligros que puede sufrir el planeta.

Milenio informa que el pasado 6 de abril Kalmus protestó junto con otros colegas científicos que tienen la misma preocupación en un banco de JP Morgan Chase. Explicó:

Elegimos JP Morgan Chase porque, de todos los bancos de inversión del mundo, JP Morgan Chase financia la mayoría de los nuevos proyectos de combustibles fósiles . Como explica el nuevo informe del IPCC, las emisiones de la infraestructura de energía fósil actual y planificada ya son más del doble de la cantidad que empujaría al planeta a más de 1.5 °C de calentamiento global, un nivel de calentamiento que traerá un calor mucho más intenso, fuego, tormentas , inundaciones y sequías que los actuales 1.2°C.

Ese día fue arrestado, pero ya en el pasado había advertido que la descomposición de la Tierra puede ser peor a causa del calentamiento global.

El pasado jueves hizo una publicación en su cuenta de Twitter donde señala cómo se menosprecia el hecho de que científicos estén dispuestos a ser arrestados para salvar al planeta, y se le toma mayor importancia a otros asuntos, como la supuesta compra de Elon Musk.

¿No debería ser una noticia más importante el hecho de que más de mil científicos se arriesguen a ser arrestados para salvar el planeta que el hecho de que Elon Musk intente comprar Twitter?

Peter Kalmus dice que se siente obligado a luchar, pero que sabe que los hechos por sí solos no persuaden a los líderes mundiales a tomar medidas.

Estoy aquí porque no se escucha a los científicos. Estoy dispuesto a arriesgarme por este precioso planeta, por mis hijos. Hemos tratado de advertirles durante tantas décadas. Nos dirigimos a una maldita catástrofe… Vamos a perderlo todo. Y no estamos bromeando, no estamos mintiendo, no estamos exagerando.

¿Quiénes son las verdaderas amenazas?

El más reciente de sus artículos se titula "Los científicos del clima están desesperados: lloramos, suplicamos y somos arrestados". En él señala que los activistas climáticos no son los peligrosos, sino los países que están aumentando la producción de combustibles son las verdaderas amenazas.