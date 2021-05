Novia exige a damas de honor que bajen de peso

Muchas novias sueñan con el día de su boda desde que son pequeñas y planean todo para que el evento salga a la perfección.

Pero en ocasiones piden a sus invitados ciertos requisitos que son un tanto ridículos y por ello acaban siendo la burla en redes sociales.

Tal es el caso de una novia estadunidense que está cerca de casarse y les pidió a sus damas de honor como requisito que fueran talla 8 para el gran día, además de contribuir con una “donación” para su luna de miel.

A poco tiempo de contraer matrimonio, una mujer exigió a sus damas de honor que, para acompañarla, tenían que estar en talla 8, y les sugirió que acudieran al gimnasio para que la ayudaran a hacer su sueño realidad.

Una de las damas de honor se negó rotundamente, pues mencionó que ella era talla 12 y no tenía planes de bajar de peso.

“He elegido personalmente los vestidos para las damas de honor y todos serán talla 8. Así que, si no son talla 8, les recomiendo ir al gimnasio. No es por ofender a nadie, pero he estado planeando esto desde que estaba en pañales”, les dijo la novia.

Asimismo, la novia pidió que las damas de honor llevaran las uñas cortas y el cabello a la altura de sus hombros. Por otro lado, prohibió el paso a los niños en su gran fiesta.

Pero las exigencias no terminaron ahí, la novia pidió a sus damas de honor que hicieran una “donación” de 500 dólares para que su esposo y ella pudieran irse de luna de miel a Hawái. Además, le prohibió a su mejor amiga ser dama de honor porque destacaría más que ella por su color de piel.

La novia fue criticada en redes sociales, incluso la llamaron racista y ridícula.