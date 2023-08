Nueva acusación impulsa nominación presidencial de Trump

Associated Press / Se trata del primer expresidente en la historia de Estados Unidos en enfrentar cargos penales

Washington DC.- La acusación contra Donald Trump por su presunto papel en los esfuerzos para revertir su derrota en las elecciones de 2020 probablemente impulsará su camino hacia la nominación presidencial del Partido Republicano en 2024, señalan analistas y estrategas del partido.

"Esto congregará a sus seguidores en los temas de discusión sobre cómo el establishment y el 'estado profundo' están en su contra y en contra de ellos", dijo Stu Rothenberg, un analista político no partidista, antes de que se dictara la acusación.

Las encuestas de opinión muestran un aumento del apoyo republicano a Trump desde que se dictó la primera de las tres acusaciones en marzo.

Él es, de lejos, el favorito, superando al segundo lugar, el Gobernador de Florida Ron DeSantis, por cerca de 30 puntos porcentuales.

Trump ha hecho de las acusaciones un pilar central de su plataforma de campaña, presentándose a sí mismo como el objetivo de un sistema de justicia sesgado. Se trata del primer expresidente en la historia de Estados Unidos en enfrentar cargos penales.

Minutos antes de que se anunciara la acusación del martes, Trump la calificó de "falsa" en su plataforma de medios Truth Social.

Una declaración de la campaña de Trump dijo más tarde: "El presidente Trump siempre ha seguido la ley y la Constitución, con el asesoramiento de muchos abogados altamente calificados".

Trump comparó en su publicación las acusaciones de este año en su contra con la "Alemania nazi de la década de 1930".

Las acusaciones se están acumulando: tres en lo que va del año. Y también las fechas ante la corte.

Su juicio penal en el estado de Nueva York que involucra un pago de dinero secreto a una estrella porno comenzará el 25 de marzo de 2024; su juicio en Florida en un caso federal de documentos clasificados está programado para comenzar el 20 de mayo.

Ambos tendrían lugar unos meses antes de las elecciones de noviembre.

También podría comparecer en un tercer juicio por su intento fallido de anular su derrota electoral de 2020 ante el demócrata Joe Biden. Trump debe comparecer ante el tribunal el jueves por este caso.

Los estrategas dijeron que si bien las acusaciones podrían ayudar a Trump a solidificar el apoyo dentro de su base y ganar la nominación republicana, su capacidad para capitalizar a los republicanos moderados e independientes más escépticos puede ser más limitada.

En una encuesta de julio de Reuters/Ipsos, el 37 por ciento de los independientes dijo que los casos penales contra Trump los hacían menos propensos a votar por él para presidente, en comparación con el 8 por ciento que dijo que era más probable que lo hiciera.

La última encuesta de Reuters/Ipsos muestra que Biden supera a Trump con un 37 por ciento frente a un 35 por ciento en un enfrentamiento hipotético.

El 28 por ciento restante dice que no está seguro de su voto o si elegiría a otra persona o no votaría por nadie en absoluto.

Los estrategas dijeron que es probable que Trump se apegue a su libro de jugadas de campaña por ahora y use la última acusación para reforzar su argumento central de que, a pesar de ser un expresidente, es un extraño que se postula para proteger a sus seguidores de un desmedido Departamento de Justicia amañado contra los republicanos.

"No me están acusando a mí, te están acusando a ti. Simplemente me estoy interponiendo en su camino", declaró Trump en un mitin de campaña en Pensilvania el 29 de julio.

Hasta ahora, los rivales de Trump por la nominación republicana se han mantenido en silencio sobre sus dos primeras acusaciones, aunque eso podría cambiar dado que la última acusación alega que trató de anular una elección en un ataque a un bastión de la democracia estadounidense.

"Si se mantiene el patrón anterior, con medios conservadores y republicanos que no persiguen a Trump, esto no marcará una diferencia significativa con las primarias republicanas de 2024", dijo Chris Jackson, investigador de opinión pública de la firma de encuestas Ipsos., que realiza encuestas para Reuters y otras organizaciones de medios.

Poco antes de la acusación contra Trump por dar dinero a cambio de silencio, la participación de Trump en el apoyo del partido era del 44 por ciento, 15 puntos porcentuales por encima de su rival más cercano DeSantis, que tenía un 29 por ciento de apoyo.

Después de que fue acusado en el caso del dinero secreto, su apoyo aumentó al 49 por ciento, mientras que DeSantis cayó al 23 por ciento.

Desde entonces esa dinámica se ha mantenido. Una segunda tanda de cargos penales en junio acusando a Trump de retener deliberadamente y compartir indebidamente información de defensa nacional tuvo un impacto poco duradero en las cifras de las encuestas de Trump, dijo Jackson.

El enfoque implacable de los medios en Trump y las acusaciones también ahoga a sus rivales mientras buscan un momento decisivo en la batalla de las primarias republicanas, una carrera que Trump ha dominado durante meses, dijo John Feehery, un estratega republicano.

"(DeSantis) no podrá decir ni una sola palabra", dijo Feehery.

Al igual que Jackson en Ipsos, Rothenberg predice unas elecciones generales reñidas en noviembre de 2024, sin importar a quién nombren los republicanos para enfrentarse a Biden, el probable oponente demócrata.

Pero si es Trump, Rothenberg dijo que corre el riesgo de perder suficientes votos de independientes y moderados, lo que podría hacerle perder las elecciones, en parte debido a las acusaciones.

"Puede haber un punto en el que varios grupos de personas a lo largo del camino digan: 'Me he cansado. Estoy cansado de esto. Estoy cansado de esta lucha. Estoy cansado de Donald Trump'". afirmó Rothenberg.