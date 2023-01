Nueva medida migratoria, oportunidad única: EU

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Gobierno de Joe Biden defendió la nueva medida migratoria dirigida a los haitianos, cubanos y nicaragüenses, y ya aplicada a los venezolanos, al señalar que se trata de "beneficios únicos".

"Quiero reforzar a todos los ciudadanos de Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela que este proceso que anunciamos provee unos beneficios únicos que los autoriza a estar en los Estados Unidos por dos años y poder trabajar mientras están acá, y es una oportunidad única que no se deberían perder", dijo, en conferencia telefónica, Blas Nuñez-Neto, Subsecretario Interino de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional.

"Así que como les insistí a los venezolanos hace un par de meses, les insisto a todos nuestros socios y amigos nicaragüenses, cubanos y haitianos que no crucen nuestras fronteras de manera irregular, que no entren a México irregularmente y que no entren a Panamá irregularmente o van a perder su habilidad de participar en este programa".

El Gobierno de Biden anunció ayer que las personas de estos países que busquen migrar a Estados Unidos deberán iniciar el proceso en línea desde sus lugares de origen. Según la medida, Washington recibirá cada mes a 30 mil ciudadanos de estos países que aprueben el proceso que, entre otras cosas, implica contar con un patrocinador en suelo estadounidense, pasar una verificación de antecedentes y poder comprar un boleto de avión para viajar a EU una vez que sean aprobados.

Los migrantes sin documentos que intenten entrar a Estados Unidos por la frontera sur serán inmediatamente expulsados a México y no podrán aplicar al programa.

"Los encuentros en nuestra frontera suroeste con México han alcanzado niveles no vistos en décadas, impulsados en gran parte por un éxodo sin precedentes de migrantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, países con economías en crisis y Gobiernos de regímenes autoritarios que generalmente no aceptan devoluciones a gran escala de sus ciudadanos que no tienen ninguna base legal para permanecer en Estados Unidos", explicó Nuñez-Neto.

Según las cifras proporcionadas, en el mes de diciembre hubo un promedio diario de 8 mil encuentros de migrantes en la frontera con México.

"También estamos viendo desde el fin de semana pasado un aumento significativo en la migración marítima desde Cuba y Haití que está poniendo la vida de los migrantes en riesgo, porque la situación peligrosa del mar es realmente impresionante y están agotando nuestros recursos de la patrulla costera", agregó el Subsecretario.

Cuestionado por la prensa sobre si tienen la capacidad para procesar las 30 mil solicitudes prometidas, Nuñez-Neto aseguró que sí.

"No estamos viendo que vamos a tener problemas con llegar a 30 mil beneficiarios cada mes, pero el proceso tiene varios pasos", explicó.

"Al fin de ese proceso si reciben autorización de viaje tienen que comprar un pasaje (de avión), así que hemos visto que el proceso de llegar a una autorización de viaje puede ocurrir bastante rápido, pero el último paso, de comprar un pasaje y hacer los planes para viajar, está en las manos obviamente de los migrantes y eso puede tomar un poco de tiempo".

El funcionario recordó que estas expulsiones se darán bajo el Título 42, la norma instaurada por el Presidente Donald Trump en 2019 para acelerar las deportaciones de migrantes bajo justificación de la pandemia. Agregó que cuando se levante esta medida, las expulsiones continuarán bajo el Título 8.

"Estas medidas que estamos anunciando empezarán el día de hoy bajo el Título 42, pero seguirán bajo nuestra autoridad de inmigración llamada Título 8 cuando se levante esta orden judicial en el futuro, y estamos comprometidos para seguir peleando en el sistema judicial para que se levante esta orden de salud pública", reafirmó.

Según Nuñez-Neto, estas decisiones buscan alentar a los viajeros a buscar vías de migración legal.

Si bien los mexicanos siguen encabezando el número de arrestos en la frontera sur, el pasado año fiscal que concluyó en septiembre de 2022 los migrantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua superaron por primera vez en la historia a los salvadoreños, guatemaltecos y hondureños.

De acuerdo con el Migration Policy Institute, que cita datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el año fiscal 2022 hubo 571 mil encuentros de venezolanos, cubanos y nicaragüenses, contra 520 mil 602 de los de El Salvador, Guatemala y Honduras.