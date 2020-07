Nuevas transcripciones detallan los últimos momentos de George Floyd

The New York Times

Los últimos momentos de George Floyd se han reproducido en un bucle interminable, horrorizando al mundo y provocando un espasmo de protestas callejeras, pero la evidencia recientemente revela una escena aún más desesperante que la conocida previamente en los momentos antes de que un oficial presionara su rodilla en el cuello de Floyd.

Floyd pronunció "No puedo respirar" más de 20 veces en total. Lloró no solo por su madre muerta sino también por sus hijos. Antes de sus momentos finales, Floyd jadeó: "Me matarán. Me matarán".

Mientras Floyd gritaba por su vida, un oficial le gritó: "deja de hablar, deja de gritar, se necesita muchísimo oxígeno para hablar".

Las transcripciones escalofriantes de las imágenes de la cámara del cuerpo de la policía de Minneapolis, que se hicieron públicas ayer, fueron archivadas en la corte estatal como parte de un esfuerzo por presentar cargos contra uno de los oficiales en la escena, Thomas Lane, de 37 años, por haber ayudado e incitado al asesinado de Floyd.

Floyd, de 46 años, murió después de que otro oficial, Derek Chauvin, de 44 años, presionó su cuello con la rodilla durante más de ocho minutos.