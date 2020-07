Nuevo gabinete de Macron despierta la ira de las feministas

The New York Times

París.- Desde el principio, el presidente Emmanuel Macron se comprometió a hacer de la igualdad para las mujeres francesas la causa de su mandato, incluso nombró a un ministro para luchar por ello y prometió la eliminación completa de la violencia contra las mujeres en un discurso del 2017.

Así que hubo sorpresa esta semana, y consternación entre las feministas francesas, en dos de sus nuevos nombramientos de gabinete, los cuales se consideran traiciones severas de esa promesa temprana.

El nuevo ministro del Interior de Macron y jefe de la policía nacional, Gerald Darmanin, ha sido acusado de violación en un asunto que data de 2009. Su elección para el ministro de justicia, un abogado famoso llamado Eric Dupond-Moretti, que es omnipresente en la televisión francesa, ha provocado la ira de las feministas en Francia por comentarios hostiles e insensibles.

"El nivel de ira en los movimientos feministas es enorme", dijo Caroline De Haas, una destacada feminista francesa. “Al menos antes fingían. Ahora ni siquiera eso. Estos nombramientos son actos de antifeminismo".

Para otros los nombramientos señalaron el fin del compromiso del gobierno de promover los derechos de las mujeres en Francia, donde el movimiento "Me Too" ha creado cierta conciencia sobre temas como el sexismo y la violencia contra las mujeres, pero no logró introducir un mar cambio en lo que sigue siendo una sociedad profundamente patriarcal.