Nunca he pedido a mis hijos que delincan por mí: Petro

Bogotá, Colombia.- El Presidente Gustavo Petro aseveró que nunca pidió a su hijo delinquir para financiar su campaña y desmintió una supuesta noticia en la que se señala que el Mandatario tenía conocimiento sobre el dinero ilegal.

"Si eso fuese cierto, este Presidente se tendría que ir el día de hoy, porque yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque, no soy ninguno de los que ha venido atrás. Pero nosotros venimos de algo diferente, de otra realidad, de otra sensibilidad, entonces tengo que decirle a esa persona: no siga diciendo mentiras", señaló este jueves en un discurso.

"Mi hijo no dijo eso (que sabía el Mandatario del dinero), y no dijo eso por una razón básica: a ninguno de mis hijos les he dicho jamás que delincan, eso no ha existido".

Petro, el primer Presidente de izquierda en la historia de Colombia, afirmó que no podía hablar a profundidad sobre el tema debido a que prometió no intervenir en el proceso del juicio.

Nicolás Petro, de 37 años, le dijo a un Fiscal que aceptó el dinero ilegal para la campaña de su padre y que daría pruebas. También afirmó que se quedó con una parte de ese motín.