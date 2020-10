Obtiene Edward Snowden su residencia permanente en Rusia

CNN

El excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Edward Snowden, recibió su residencia permanente en Rusia, dijo su abogado Anatoly Kucherena a la agencia de noticias estatal RIA Novosti, según publicó CNN.

Snowden había solicitado una extensión de tres años del permiso esta primavera, ya que estaba previsto que expirara en abril de 2020, pero el procedimiento se estancó debido a la pandemia de coronavirus, según Kucherena.

El hombre de 37 años está acusado de espionaje y robo de propiedad del gobierno en los Estados Unidos por filtrar tesoros de información sobre la inteligencia estadounidense y el programa de vigilancia masiva a los medios.

Snowden ha estado viviendo en el exilio en Moscú después de viajar inicialmente a Hong Kong luego de su divulgación pública en 2013 de la información clasificada.

El gobierno ruso le otorgó asilo y extendió su permiso de residencia en 2017 hasta 2020.

En 2016, el Congreso de Estados Unidos publicó un informe que decía que Snowden había estado en contacto con funcionarios de inteligencia rusos desde su llegada a Rusia, una afirmación que Snowden negó. En una entrevista en septiembre del año pasado, Snowden dijo que estaría dispuesto a regresar a Estados Unidos si se le garantiza un juicio justo.

"Uno de los grandes temas en Europa en este momento es si Alemania y Francia me invitan a obtener asilo", dijo. "Y, por supuesto, me gustaría regresar a Estados Unidos. Ése es el objetivo final. Pero si voy a pasar el resto de mi vida en prisión, la única exigencia fundamental que pido es que al menos tenga un juicio justo. Y eso es lo único que el gobierno se ha negado a garantizar porque no proporcionarán acceso a lo que se llama una defensa de interés público", dijo Snowden a CBS.

Añadió: "No estoy pidiendo un desfile. No estoy pidiendo un perdón. No estoy pidiendo un pase. Lo que estoy pidiendo es un juicio justo. Y este es el resultado final que cualquier estadounidense debería exigir".