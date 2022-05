'Odio no prevalecerá', dice Biden en Buffalo tras tiroteo

Nueva York, Estados Unidos.- El Presidente Joe Biden calificó este martes el reciente tiroteo de Buffalo como "terrorismo doméstico" y aseguró a la nación que "el odio no prevalecerá", tras visitar la ciudad para reunirse con las familias de las victimas de un tiroteo supremacista que dejó 10 muertos.

El Mandatario, acompañado de su esposa, la Primera Dama Jill Biden, recordó una a una a las personas asesinadas el sábado en un ataque premeditado contra un supermercado en una comunidad de mayoría negra.

"Lo que sucedió aquí es simple y directo. Terrorismo. Terrorismo. Terrorismo doméstico", dijo el Mandatario.

"Jill y yo les traemos este mensaje desde lo profundo del alma de nuestra nación: en Estados Unidos, el mal no ganará, se los prometo. El odio no prevalecerá y la supremacía blanca no tendrá la última palabra. Pero el mal sí vino a Buffalo, como ha ido a muchos lugares,y se manifestó en un pistolero que masacró gente inocente en nombre de una perversa ideología de odio".

El atacante, identificado como Payton Gendron, de 18 años, había publicado un manifiesto en el que detallaba el ataque y su ideología supremacista.

Gendron replicó una teoría conspiracionista, conocida como la Teoría del Reemplazo, que asegura que los estadounidenses blancos están siendo sustituidos por minorías negras y de inmigrantes.

"Este veneno, esta violencia, no puede ser la historia de nuestro tiempo", agregó Biden.

Sin hacer algún anuncio, el demócrata dijo que es posible mantener las armas de asalto fuera de la comunidad estadounidense. Biden ya ha hecho esta petición al Congreso y también ha urgido aprobar controles de armas más estrictos.