Ola de frío rompe récords al noroeste de EU

Agencia Reforma

Washington DC, EU.- Una ola de aire del Ártico rompió este sábado récords al noroeste de Estados Unidos por las bajas temperaturas que alcanzan en promedio los -43 a -45 grados centígrados.

En la cima del monte Washington en las Montañas Blancas de New Hampshire, la sensación térmica durante la noche se midió en menos 78, según el observatorio meteorológico en la cima de la montaña más alta del noreste, famosa por sus condiciones climáticas extremas.

"Esto es solo una especie de intrusión del Ártico", dijo Stephen Baron, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Gray, Maine. "A veces, en el invierno, la corriente en chorro desciende y la oscilación del Ártico permite que el aire frío ingrese a nuestra área durante uno o dos días".

Se culpó a los fuertes vientos del viernes por la muerte de un bebé en Southwick, Massachusetts.

Los vientos derribaron la rama de un árbol sobre un vehículo conducido por una mujer de Winstead, Connecticut, de 23 años, según un comunicado de la oficina del fiscal de distrito de Hampden.

La mujer fue llevada al hospital con heridas graves, pero el bebé murió, dijeron las autoridades.

La mayoría de la gente prestó atención a las advertencias de quedarse adentro el sábado, pero algunas personas no tuvieron más remedio que salir. Gin Koo, de 36 años, desafió el frío para sacar a su Boston terrier, Bee, a dar un paseo necesario.

"No recuerdo que hiciera tanto frío, no desde 2015", señaló Koo, quien vestía tres camisas y una chaqueta de plumas, además de un sombrero y una capucha. Bee todavía temblaba de frío a pesar de su abrigo de perrito. "No saldría si no fuera necesario".

Paul Butler, de 45 años, que no tiene hogar desde que fue desalojado en diciembre de 2021, se refugió en South Station, el centro de tránsito de Boston que las autoridades mantuvieron abierto durante la noche para que las personas sin hogar tuvieran un lugar cálido donde quedarse.

Boston, como muchas comunidades, abrió centros de calentamiento. "Esto es lo más frío que recuerdo, y trabajé en la puerta de un montón de clubes durante 15 años", indicó el ex marine, que llevaba dos bolsas con ropa y mantas adicionales.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las siguientes ciudades establecieron mínimos históricos para el sábado 4 de febrero: Boston; Providencia, Rhode Island; Hartford, Connecticut; y Worcester, Massachusetts. La temperatura de menos 23 grados centígrados en Boston rompió el récord anterior del 4 de febrero de menos 2 establecido en 1886.

La temperatura de menos 25 grados centígrados en Albany, Nueva York, empató el récord más bajo para la fecha. Glens Falls, Nueva York, estableció un mínimo histórico de menos menos 31 grados centígrados, más frío que el récord anterior de menos 22 establecido en 1978.

El frío extremo restringió algunas actividades tradicionales de invierno. Las áreas de esquí redujeron las operaciones, mientras que en New Hampshire, los organizadores de una atracción anual de castillos de hielo en North Woodstock acortaron el horario de visitas vespertinas para los viernes y sábados por la noche.

Erin Trotta de Massachusetts, que ya había reservado una visita para el sábado por la tarde, todavía planeaba ir, pero estaba tomando medidas adicionales para mantenerse caliente.

"Estamos preparados para enfrentarnos a los castillos de hielo del vórtice polar. Pantalones para la nieve, abrigos gruesos de invierno, calentadores de manos y pies, máscaras faciales, de esas en las que solo se exponen los ojos, y buenos guantes y botas de invierno. Planea beber un poco de chocolate caliente para mantenerte caliente", dijo.

En las montañas Adirondack de Nueva York, Old Forge registró una temperatura el sábado temprano de -36 grados. Las temperaturas cayeron en docenas de otras ciudades y pueblos, y la sensación térmica hizo que se sintiera aún más frío.

Los vientos máximos del viernes por la noche superaron los 80 kilómetros por hora en algunas áreas.

Mackenzie Glasser, propietaria de Ozzie's Coffee Bar en Old Forge, aseguró que las temperaturas gélidas son parte de la vida en Adirondacks. "Incluso tuve clientes durante la primera hora que estuve abierto, y no esperaba eso a las 7:00 horas, así que no creo que esté alejando a demasiada gente", dijo.

La buena noticia es que se espera que el aire frío salga de gran parte de la región para el domingo, cuando las temperaturas podrían subir a los 40 grados. "Eso es un gran cambio", aseveró Baron del Servicio Meteorológico Nacional.