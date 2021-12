Ómicron no parece ser más grave que Delta: Fauci

Aunque la variante Ómicron del coronavirus se está extendiendo rápidamente por Estados Unidos, los primeros indicios sugieren que es menos peligrosa que Delta, que continúa provocando un aumento en las hospitalizaciones, dijeron funcionarios de salud del país.

Anthony Fauci, el principal asesor médico del Presidente Joe Biden, dijo este domingo al programa "State of the Union", de CNN, que los científicos necesitan más información antes de sacar conclusiones sobre la gravedad de Ómicron.

No obstante, los informes de Sudáfrica, donde se cree que surgió la variante, sugieren que las tasas de hospitalización no han aumentado de forma alarmante.

"Hasta ahora, no parece que haya un gran grado de gravedad", dijo Fauci. "Pero realmente debemos tener cuidado antes de tomar cualquier determinación de que sea menos grave o que realmente no cause ninguna enfermedad grave, comparable a la Delta".

Fauci dijo que la Administración Biden está considerando levantar las restricciones de viaje a los extranjeros procedentes de varios países sudafricanos. Las medidas se impusieron cuando se conoció que la variante Ómicron surgió en la región, pero las medidas han sido fuertemente criticadas, incluso por el Secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien las consideró el "apartheid de viajes".

"Ojalá podamos levantar esa prohibición en un periodo de tiempo bastante razonable", dijo Fauci. "Todos nos sentimos muy mal por las dificultades que se han enfrentado no solo en Sudáfrica sino en los demás países africanos".

Hasta el domingo, la nueva variante se ha detectado en al menos 15 estados de Estados Unidos, un tercio de las entidades del país: en Massachusetts, Minnesota, Misuri, Nebraska, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania, Utah, Washington y Wisconsin.

Sin embargo, Delta sigue siendo la variante dominante en la nación, representa más del 99 por ciento de los casos y genera un aumento de las hospitalizaciones en el norte de Estados Unidos.

Las autoridades de salud han utilizado el surgimiento de Ómicron para impulsar las vacunaciones y la aplicación de los refuerzos en el país, en medio de la llegada del invierno, que podría traer más contagios.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud está alertando de que aunque Ómicron no sea tan grave, sí pude ser una variante problemática.

"Incluso si tenemos una gran cantidad de casos que son leves, algunas de esas personas necesitarán hospitalizaciones", dijo Maria Van Kerkhove, epidemióloga la OMS, a CBS en "Face The Nation".