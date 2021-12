Ómicron y Delta provocarán tsunami de contagios covid, alerta experta de la OMS

Agencias

Ciudad de México.- Un tsunami de contagios covid estaría cerca de volverse una realidad por la aparición de la variante Delta y Ómicron, alertó María Van Kerkhove, jefa técnica de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En entrevista con el diario El País, Van Kerkhove comentó que la OMS ya alertó a los países sobre la posibilidad de una nueva ola de contagios ante la aparición de estas nuevas variantes.

"Nos enfrentamos a un tsunami de infecciones en el mundo, tanto de Delta como de Ómicron. A los gobiernos les pedimos no esperar para actuar. Y no me refiero a confinamientos. Antes de empezar a ver un aumento de las hospitalizaciones”, comentó.

"Y es que tanto la variante Ómicron como la Delta han demostrado mayor nivel de contagio respecto a la variante original o las nuevas mutaciones.

En países como Reino Unido o Alemania la variante Delta son las dominantes, aunque ya se registran varios casos de Ómicron.

Según datos de la OMS, la variante Ómicron tiene presencia en al menos 63 países de todo el mundo.

Ómicron presenta riesgo global "muy alto": OMS

Considerables incertidumbres rodean a Ómicron, detectado por primera vez el mes pasado en Sudáfrica y Hong Kong, cuyas mutaciones pueden conducir a una mayor transmisibilidad y más casos de la enfermedad covid, dijo la OMS en un informe técnico emitido el domingo.

La OMS citó algunas pruebas preliminares que indicaron que la cantidad de personas que se reinfectan con el virus ha aumentado en Sudáfrica.

Si bien los hallazgos preliminares de Sudáfrica sugieren que ómicron puede ser menos grave que la variante delta -actualmente dominante en todo el mundo- y todos los casos notificados en la región europea han sido leves o asintomáticos, no está claro hasta qué punto ómicron puede ser inherentemente menos virulento, afirmó.

"Se necesitan más datos para comprender el perfil de gravedad", dijo.

"Incluso si la gravedad es potencialmente menor que para la variante delta, se espera que las hospitalizaciones aumenten como resultado del incremento de la transmisión. Más hospitalizaciones pueden representar una carga para los sistemas de salud y provocar más muertes".