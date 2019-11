ONU confirma que cumbre climática se celebrará en Madrid

Berlín (AP) — La cumbre climática de Naciones Unidas se llevará a cabo en Madrid, luego de que el anterior anfitrión, Chile, canceló albergarla de último momento.



La secretaria ejecutiva de la ONU para asuntos de cambio climático, Patricia Espinosa, anunció el viernes que los representantes del órgano que organiza la conferencia anual habían aceptado la oferta de España para albergar la cumbre, que se celebrará del 2 al 13 de diciembre.



El presidente chileno, Sebastián Piñera, canceló el miércoles los planes de recibir la cumbre climática, así como la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, a fin de enfocarse en restaurar la seguridad en su país, luego de semanas de protestas en las que ha muerto por lo menos una decena de personas.



La oficina del presidente del gobierno español Pedro Sánchez ofreció intervenir el jueves, provocando que delegados de distintas partes del mundo tuvieran que cambiar sus planes de viaje.



Sánchez, que enfrenta unas elecciones generales el 10 de noviembre, celebró la decisión del viernes.



“Una excelente noticia: Madrid acogerá la Cumbre del Clima del 2 al 13 de diciembre. España trabaja desde ya para garantizar el desarrollo de la COP25. Nuestro gobierno mantiene su firme compromiso por un progreso duradero y una transición ecológica justa”, tuiteó el presidente.



Entre quienes planean asistir a la cumbre en Chile está la activista sueca de 16 años Greta Thunberg, cuyas protestas para exigir a los líderes mundiales más acciones para combatir el cambio climático han ayudado a inspirar a miles de jóvenes a salir a las calles.



La adolescente cruzó el océano Atlántico de Inglaterra a Nueva York en un velero hace unos meses y planeaba viajar por tierra a Santiago para hablar en la cumbre. Thunberg se niega a volar debido a la gran huella de carbono de la aviación.



Luego de que se confirmó que la cumbre se celebrará en Madrid, Thunberg pidió ayuda. “Resulta que he viajado por medio mundo en la dirección equivocada”, tuiteó.



“Ahora necesito encontrar una forma para cruzar el Atlántico en noviembre”, añadió. “Si alguien podría ayudarme a encontrar un transporte se los agradecería”.



Thunberg también lamentó no poder visitar Centro y Sudamérica, como lo tenía planeado, diciendo que estaba emocionada de hacerlo. “Pero esto no es sobre mí, mis experiencias o a dónde quiero viajar. Estamos en una emergencia climática y ecológica”, tuiteó.



De momento, no quedó clara la magnitud que tendrá la conferencia en Madrid. La cumbre del año pasado en Katowice, Polonia, tuvo más de 20.000 asistentes.



La 25ta Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU (COP25 por sus siglas en inglés), está dirigida a tratar algunos de los temas sin resolverse en torno a las reglas que los países deben seguir para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.



Las cumbres también se han convertido en un evento para que los países anuncien sus nuevas iniciativas para responder al calentamiento global.