ONU exhorta a líderes mundiales a escuchar a manifestantes

Naciones Unidas (AP) — El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, exhortó el viernes a los manifestantes en el mundo a seguir el camino de quienes abogaron por el cambio sin recurrir a la violencia, como Mahatma Gandhi y Martin Luther King Jr., y exhortó a los líderes "a escuchar los problemas reales de personas reales".



El jefe de la ONU dijo a los reporteros que “la intranquilidad en la vida de la gente” ha detonado protestas en todo el mundo, desde Medio Oriente a Europa, África, Asia, Latinoamérica y el Caribe



Si bien cada situación es única, agregó, “resulta claro que existe un creciente déficit de confianza entre las personas y las instituciones políticas, y amenazas cada vez mayores al contrato social”.



“El mundo también lucha con los impactos negativos de la globalización y las nuevas tecnologías, que han incrementado las inequidades en las sociedades”, afirmó Guterres. “Incluso donde la gente no está protestando, está dolida y quiere ser escuchada”.



Sostuvo que las personas quieren que sus derechos humanos sean respetados, desean participar en la toma de decisiones sobre sus vidas, y quieren “igualdad de condiciones, incluyendo sistemas sociales, económicos y financieros que funcionen para todos”.



El secretario general reiteró su profunda preocupación por el hecho de que algunos manifestantes se hayan tornado violentos y eso haya derivado en pérdida de vidas, y recalcó que los gobiernos están obligados a apoyar la libertad de expresión y de reunión, y “las fuerzas de seguridad deben actuar con máxima contención, en conformidad con las leyes internacionales”.



“No puede haber excusa alguna para la violencia, de ningún grupo”, dijo.



En respuesta a una pregunta sobre protestas en Irak que se tornaron mortales, Guterres aseveró que las Naciones Unidas han estado “apelando sistemáticamente a la no violencia y a la contención” de parte de las autoridades iraquíes y otros actores, y apuntó a los recientes hallazgos preliminares de la ONU que mostraron “violaciones sustanciales a los derechos humanos que ocurrieron y necesitan ser claramente denunciadas y condenadas”.



Respecto a las protestas en Líbano, su mensaje fue que “el país debe resolver sus problemas a través del diálogo”.



“Exhorto a una máxima contención y a no usar la violencia, tanto de parte del gobierno como de parte de los manifestantes”, añadió.



Guterres pidió medidas para crear una "globalización justa, fortalecer la cohesión social y enfrentar la crisis climática”.



Indicó que esos son los objetivos de la ONU para 2030 con miras a poner fin a la pobreza extrema, promover el desarrollo económico, conservar el medio ambiente y combatir la inequidad.



"Con solidaridad y políticas inteligentes, los líderes pueden mostrar que ellos 'lo comprenden’ y marcar el camino hacia un mundo más justo”, dijo.