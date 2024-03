Opositora venezolana nombra sustituta ante inhabilitación

Agencia Reforma

Caracas, Venezuela.- La líder opositora venezolana María Corina Machado nombró el viernes a una sustituta para su candidatura y se comprometió a seguir luchando contra la inhabilitación política, de cara a las elecciones de julio para enfrentar al Presidente Nicolás Maduro que se postula a la reelección.

Machado anunció el nombre de su reemplazo, la profesora universitaria Corina Yoris, para representar su candidatura opositora, tras el aumento de la represión del Gobierno contra su postulación con detenciones a su equipo de campaña y ante la inhabilitación que le impuso la Contraloría General de Venezuela, controlada por el Maduro.

"Vamos a dar esta lucha juntas. Yo voy a seguir recorriendo toda Venezuela. Aquí vamos juntas, somos un gran equipo", aseveró.

El lunes termina el plazo para inscribir a candidatos para las elecciones del próximo 28 de julio. Machado indicó que la postulación de Yoris se hará antes del límite.

"No hay trampa posible ni excusa para la inhabilitación de Corina Yoris", aseveró Machado, destacando que su sustituta es una persona de su "total confianza" que nunca ha tenido vínculos con el sector público ni ningún cargo de elección.

Yoris, de 80 años, fue recientemente incorporada como miembro de la Academia Venezolana de la lengua. Es profesora universitaria y licenciada en Filosofía y en Letras, así como doctora en Historia egresada de la Universidad Católica Andrés Bello. Fue presidenta de la Sociedad Venezolana de Filosofía y presidenta de la Sociedad Venezolana de Lógica.

Hace dos días, las autoridades venezolanas detuvieron a dos de los trabajadores de campaña más cercanos a Machado, entre ellas su jefa, y emitió órdenes para siete más, acusándolos de una presunta conspiración para desestabilizar al Gobierno. Otros cinco fueron detenidos previamente en los últimos meses.

El año pasado, Machado ganó abrumadoramente una elección primaria celebrada por una facción de la Oposición. Pero en enero el Tribunal Supremo de Justicia del país confirmó una orden administrativa que inhabilitó a la ex legisladora, de 56 años, postularse para un cargo público durante 15 años.

Pese a la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 años que pesa sobre Machado, no ha dejado de recorrer el país para promocionar su candidatura.

En Venezuela la inhabilitación política es una pena accesoria que se aplica cuando existe una sentencia judicial firme.

Los críticos del fallecido ex Presidente Hugo Chávez y de Maduro, entre ellos Machado, denuncian que la inhabilitación ha sido usada por años como un arma política. Sobre la ex legisladora no pesa ninguna condena judicial.