OPS alerta por aumento de contagios covid-19 en jóvenes

Agencias

Ciudad de México.- Los contagios por covid-19 en la región de las Américas siguen aumentando y debido al relajamiento de las medidas de prevención, en estos momentos, la población joven es la más afectada, ya que está requiriendo de atención en las Unidades de Cuidados Intensivos, alertó Carissa F. Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Por lo anterior, hizo un llamado para “ajustar la respuesta” y mejorar la vigilancia epidemiológica ante la crisis que se vive porque “los hospitales están peligrosamente llenos” y aunque algunos países, dijo, han hecho un gran esfuerzo para aumentar su número de camas, este incremento no puede ser infinito.

Nuestra región hizo un trabajo excelente al extender su capacidad hospitalaria. En 2020, Colombia, Panamá y República Dominicana duplicaron su capacidad de camas de cuidados intensivos, mientras que Chile y Perú triplicaron las suyas.

"México y Honduras casi cuadruplicaron sus capacidades en solo el plazo de un año. No obstante, los hospitales en todas las Américas están peligrosamente llenos”, advirtió.

Con respecto a las variantes originarias de India y Sudáfrica del virus SARS-CoV-2, que fueron detectadas en México, Sylvain Aldighieri, gerente de Incidente para COVID-19 de la OPS, señaló que su aparición es un proceso normal, por lo que no se descarta que en un futuro se encuentren más variantes, pero, aclaró, que por el momento no son preocupantes porque no hay evidencia científica que sean más agresivas o más letales.

El funcionario de la OPS añadió que a través del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, nuestro país tiene la capacidad, no solo de detectar, sino de secuenciar, cualquier variante del virus SARS-CoV-2 y reiteró que los protocolos sanitarios que ya se han establecido, son los adecuados para evitar mayores contagios.

"Hasta el momento, todas las medidas de control que han sido implementadas, como el uso de cubrebocas, el distanciamiento social y la vacunación han demostrado ser eficientes para detener la transmisión de cualquier variante”, señaló.