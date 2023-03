Ordenan a Mike Pence testificar contra Trump

Agencia Reforma

Washington DC.- Un juez federal ordenó al ex Vicepresidente Mike Pence comparecer ante un gran jurado que investiga los intentos del ex Presidente Donald Trump de anular las elecciones de 2020, según dos personas familiarizadas con el asunto citada por The New York Times.

Los fallos del lunes, del juez James Boasberg en la Corte Federal de Distrito en Washington, fueron el último revés a los intentos del equipo legal de Trump de reducir el alcance de las preguntas que los fiscales pueden hacer a los testigos cercanos a el ex Mandatario.