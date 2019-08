Ordenan a SCT dar detalles de avión accidentado en Cuba

Cd. de México (17 agosto 2019).- El INAI ordenó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que entregue a un particular el contrato entre las empresas Cubana de Aviación, de Cuba, y Global Air, de México, mediante el cual operaba el avión Boeing 737-200 accidentado en mayo de 2018 en La Habana y que causó 112 muertos.

La solicitud del documento fue realizada por el padre de la sobrecargo mayor del vuelo, María Daniela Ríos, una de los seis mexicanos fallecidos en el accidente, quien laboraba sin seguro de riesgo para la empresa Global Air, quien a su vez rentaba la nave a Cubana de Aviación.

"Mi hija no contaba desgraciadamente con un seguro que la ley exige a la empresa para su tripulación siendo un trabajo de alto riesgo, así que nosotros necesitamos saber cómo está tipificado la tripulación en este contrato", indicó el solicitante.

La solicitud original a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información fue hecha el 22 de abril pasado, pero la SCT respondió que no contaba con el contrato húmedo, como se denomina al documento sobre la renta de la nave, y entregó copia de contrato de vuelo.

Al interponer un recurso de revisión, el solicitante replicó que el contrato húmedo había sido citado en un comunicado por la propia SCT, pero entonces la dependencia mexicana lo declaró como reservado, pues dijo podría menoscabar la relaciones bilaterales entre México y Cuba por estar involucrada la línea aérea del Estado y que su difusión provocaría la pérdida de confianza del País por los convenios internacionales firmados.

Tras los alegatos, el 31 de julio el Pleno del INAI votó por revocar la respuesta de la SCT ya que consideró que México no violaría el Convenio sobre Aviación Civil Internacional pues el único objetivo de la investigación de accidentes es la prevención y no la determinación de responsabilidades.

"Ese instituto no advierte de qué forma la entrega de dicho contrato afectaría dichas relaciones (entre Cuba y México), más aún cuando se trata de un contrato celebrado entre particulares y no así entre dos Estados", añadió en el expediente RRA 4176/19.

El Instituto concedió a la SCT diez días hábiles posteriores a la notificación del acuerdo para entregar el documento.