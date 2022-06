Ordenan arresto domiciliario a Presidente de Colombia

Bogotá, Colombia.- Un Tribunal ordenó el arresto domiciliario del Presidente de Colombia, Iván Duque, por desacatar una orden judicial en el caso del Parque Nacional Los Nevados, que fue declarado como sujeto de derechos.

El desacato sería no dar órdenes que garanticen la custodia del Parque, que de acuerdo con medios locales, se debía cumplir en un año y exigían crear un plan para garantizar las condiciones óptimas en el ecosistema. El medio local EL COLOMBIANO informó que Presidencia no ha sido notificada de la orden y que aún está la posibilidad de que Duque apele, ya que la decisión no es de aplicación inmediata.

El Mandatario también deberá pagar una multa equivalente a 15 salarios mínimos mensuales, según el documento.

Desde mayo, la Corte Suprema de Justicia abrió el incidente.

El abogado Juan Felipe Rodríguez explicó a Caracol Radio que "existen un sinnúmero de hechos de alteración de orden público, tráfico de flora y fauna en un área protegida. Dicha orden no ha sido acatada en su integridad".

En noviembre de 2020, el Parque Los Nevados fue declarado sujeto de derechos al ser un ecosistema fundamental para el abastecimiento de agua potable en algunos puntos del país.