Ordenan buscar votos retrasados en correo de EU

Washington.- Un juez de una Corte Federal de Distrito en Washington, D.C. ordenó este martes hacer una búsqueda de boletas no entregadas en 12 distritos postales, luego que el Servicio Postal dijera en la Corte que unas 300 mil boletas que había recibido no habían sido escaneadas para su entrega.

Un número récord de estadounidenses votó por correo este año como medida ante la pandemia de coronavirus y se teme que cambios recientes en el servicio postal hayan causado retrasos en el correo que podrían poner en peligro las boletas.

El juez Emmet Sullivan del Distrito de Columbia ordenó que el barrido comenzara antes de las 15:00 horas para "asegurarse de que no se hayan retenido las boletas y que las boletas identificadas se envíen inmediatamente para su entrega".

Dijo que estaba particularmente preocupado por la entrega de boletas en distritos donde el procesamiento ha sido lento durante días, incluidos el centro de Pensilvania, Filadelfia y Detroit.

Ordenó al Servicio Postal que le proporcionara una actualización sobre la búsqueda antes de las 16:30 horas certificando que "se llevaron a cabo los operativos y que no se dejaron papeletas".

El Servicio Postal informó en la corte federal en Washington, DC, que 300 mil boletas no habían sido escaneadas para su entrega, pero que no significa que no hayan sido entregadas, pues algunas podrían haber quedado pegadas o no se escanearon correctamente, pudieron llegar a su destino.

Los datos que presentó el Servicio Postal mostraron que sólo se ha procesado un 69 por ciento de las boletas en el centro de Pensilvania, el 79 por ciento en Filadelfia, el 78 por ciento en Detroit, el 61 por ciento en Atlanta y el 74 por ciento en el sur de Florida.

Todos los estados exigen que las boletas por correo tengan matasellos antes del día de las elecciones para poder contar, pero algunos permiten un periodo de gracia para que las boletas lleguen a manos de los funcionarios electorales. Pensilvania, por ejemplo, tiene una ventana de tres días para recibir las boletas siempre que tengan matasellos del 3 de noviembre, pero eso es objeto de litigio.

Las boletas en cuestión deberían tener matasellos al ingresar a una instalación postal, pero la búsqueda ayudará a determinar si alguna se perdió, según Shankar Duraiswamy, el abogado principal de la coalición sin fines de lucro Vote Forward, que está demandando al Servicio Postal para intentar para garantizar que se entreguen todos los paquetes.