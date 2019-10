Otro tiroteo en EU; ahora en New Hampshire

New Hampshire— El gobernador de New Hampshire, Chris Sununu, informó que la Policía respondió a un tiroteo en una iglesia en Pelham, aunque no se reportaron muertes.

Medios locales reportaron una fuerte presencia policial en la zona y que el sospechoso fue puesto bajo custodia.

La portavoz de la oficina del Fiscal General de New Hampshire, Kate Spiner, dijo que la oficina está al tanto de la situación y está trabajando en conjunto con el Fiscal del Condado de Hillsborough.

El gobernador de New Hampshire dijo en un comunicado que los funcionarios están en la iglesia asistiendo a los socorristas en la investigación del tiroteo.

Las fotos de la escena muestran ambulancias, camiones de bomberos y coches de policía en la iglesia.

Pelham se encuentra a unos 64 kilómetros al sur de Concord, la capital de New Hampshire.

Limita con Massachusetts.