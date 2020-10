Pacientes de Covid-19 reciben facturas sorpresa en Estados Unidos

The New York Times

Una paciente con coronavirus intubada se estaba deteriorando rápidamente cuando los médicos decidieron trasladarla por aire a un hospital con mejores recursos de atención crítica.

"Es de vida o muerte", recuerda la familia de la mujer de 60 años que les dijeron los médicos en abril. "Tenemos que transferirla ahora".

La paciente fue trasladada en helicóptero desde un hospital de Filadelfia a otro a 32 kilómetros de distancia. Pasó seis semanas en el nuevo hospital y sobrevivió. Cuando llegó a casa, llegó una carta: la compañía de ambulancia aérea dijo que debía 52 mil 112 dólares por el viaje.

El año pasado, el Congreso abandonó su intento de evitar el cobro de facturas sorpresa como ésta, y los pacientes con coronavirus ahora están pagando el precio. Las facturas enviadas a The New York Times muestran que los pacientes a menudo enfrentan cargos sorpresa de médicos, ambulancias y laboratorios médicos fuera de la red que no eligieron o ni siquiera se dieron cuenta de que estaban involucrados en su atención.

El plan para prohibir este tipo de facturas sorpresa fue popular y bipartidista, y fue respaldado por la Casa Blanca. Se derrumbó en la undécima hora después de que las firmas de capital privado, que poseen muchos de los proveedores médicos que entregan facturas sorpresa, invirtieron millones en anuncios que se oponían al plan. Los presidentes de los comités discutieron sobre cuestiones jurisdiccionales y pospusieron el tema. Entonces la pandemia golpeó.