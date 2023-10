Pacta Israel con Oposición un Gobierno de emergencia

Jerusalén, Israel.- El Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ex jefe de la Defensa y líder del partido centrista opositor, Benny Gantz, acordaron formar un Gobierno de emergencia.

Israel anunció la formación de un Gobierno de emergencia el miércoles, según un comunicado conjunto del partido Unidad Nacional del segundo.

Las partes acordaron formar un Gabinete de guerra compuesto por Netanyahu, el político de Oposición Benny Gantz y el Ministro de Defensa, Yoav Gallant.

Durante los combates contra Hamas en Gaza no promoverán ninguna política o leyes no relacionadas. Es decir, que la reforma judicial que provocó protestas por meses no avanzará mientras esté en vigor el Gobierno de emergencia. El Gabinete se centrará únicamente en cuestiones de la guerra.

El principal líder de la Oposición de Israel, Yair Lapid, fue invitado a unirse al nuevo Gabinete, pero no respondió de inmediato a la oferta.

En tanto, israelíes y palestinos se preparaban para una posible escalada de la guerra contra Hamas.

En la aislada Franja de Gaza, gobernada por Hamas, los palestinos luchaban por encontrar seguridad mientras los bombardeos israelíes demolían barrios enteros y la única central eléctrica del territorio se quedaba sin combustible.

Mientras parece cada vez más probable que los militares lancen una ofensiva terrestre en Gaza.