Paga ex Rey Juan Carlos 4.4 mde por impuestos

Reforma

Madrid, España.- Una firma de abogados que representa a Juan Carlos I dijo que el ex Monarca español ha pagado casi 4.4 millones de euros (5.4 millones de dólares) a las autoridades impositivas en su intento más reciente de regularizar sus ingresos no declarados.

El ex Rey de 83 años, que vive en el extranjero desde que la prensa reveló hace seis meses nuevas denuncias de faltas financieras, ya había saldado una deuda tributaria en diciembre por donaciones encubiertas que recibió entre 2016 y 2018. En esa ocasión pagó 678 mil euros que incluyeron los intereses y una multa.

El abogado de Juan Carlos, Javier Sánchez-Junco, dijo en un comunicado este viernes que la deuda más reciente deriva de los pagos que la fundación privada Zagatka efectuó por cuenta del Rey emérito para "gastos de viaje y otros servicios".

La fundación con sede en Liechtenstein pertenece a Álvaro de Orleans, un empresario y primo lejano de Juan Carlos, que ha reconocido públicamente haber financiado algunos gastos privados del ex Monarca. Los pagos en especie están sujetos a impuestos bajo la ley española.

El diario español El País y el sitio web El Español, que dieron la primicia del nuevo acuerdo con el fisco, dijeron que la fundación pagó los vuelos con una empresa privada durante más de una década hasta 2018.

El abogado dijo en un comunicado que el pago de impuestos atrasados y sobrecargos fue voluntario y que las autoridades de Hacienda no lo habían pedido. Dijo que el ex Monarca ha regularizado sus obligaciones impositivas. Bajo la ley española, la confesión de ingresos no declarados y el pago de los impuestos atrasados permite a los infractores evitar que los acusen de un delito.

El ex Rey es objeto de investigaciones oficiales en España y Suiza por posibles delitos financieros, incluidos presuntos pagos para un contrato de un tren de alta velocidad en Arabia Saudí.

En agosto, Juan Carlos partió de España a Emiratos Árabes Unidos. Ha sido fotografiado en un hotel lujoso donde, según la prensa española, es huésped del príncipe Mohammed Bin Zayed.

El Palacio Real se negó a hacer declaraciones. El Rey Felipe VI, que ascendió al trono tras la abdicación de Juan Carlos en 2014, se ha distanciado de su padre.