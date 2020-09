Pagué millones en impuestos, dice Trump; Biden pide pruebas

Cd. de México (29 septiembre 2020).- Durante su primer debate presidencial, el candidato demócrata Joe Biden recriminó a Donald Trump por los pocos impuestos que ha pagado en los últimos años, algo que el Mandatario negó.

Así llegan al primer debate

Una investigación de The New York Times reveló el domingo que Donald Trump no pagó impuestos federales en 10 de los últimos 15 años y pagó sólo 750 dólares en 2016 y 2017, menos del dinero pagado por un trabajador estadounidense de clase media (2 mil 200 mil dólares).

"Millones, pagué millones", dijo el Mandatario al ser cuestionado sobre sus pagos, "Ustedes lo van a ver, lo van a ver", aseguró Trump, quien ha ocultado sus declaraciones desde 2015.

"Muestra tus impuestos, muestra tus impuestos", insistió el candidato demócrata.

El diario obtuvo acceso a las declaraciones de impuestos del Mandatario de los últimos años, documentos que el Presidente no ha revelado e incluso se ha negado a entregar a la fiscalía de Nueva York en medio de una investigación en su contra.

Horas antes del debate, Biden y Kamala Harris presentaron su más reciente declaración de impuestos que muestra un pago de 300 mil dólares.