Países de África ricos en petróleo y gas se oponen a energías limpias

The New York Times

The New York Times

Lagos.- El personal de Big Cabal, una empresa emergente de medios, quería deshacerse de su generador diésel, pero necesitaba algo para mantener en funcionamiento los acondicionadores de aire de la oficina. El generador era ruidoso, caro y, quizás lo peor de todo, malo para el medio ambiente.

Con la esperanza de una solución más ecológica a su problema, Big Cabal compró en 2019 paneles solares para su edificio de oficinas de dos pisos.

Pero el salto a la energía solar no fue según lo planeado, y las razones iluminan los grandes desafíos que África enfrenta debido al cambio climático. La región es rica en combustibles fósiles y está ansiosa por usarlos para reparar sus redes eléctricas notoriamente poco confiables. Pero para frenar el calentamiento global, las naciones deben quemar menos petróleo y gas, no más. Mientras tanto, África se está calentando mucho más rápido que el resto del mundo.

Para empezar, Big Cabal descubrió que los paneles solares cuestan aproximadamente tres veces más que el generador en costos de mantenimiento. Y, a pesar de que la directora financiera de la empresa, Sophia Abu, buscó las unidades más potentes que la empresa podía pagar, todavía no eran suficientes para hacer funcionar los acondicionadores de aire. Entonces, mientras el personal de Big Cabal, que escribe noticias sobre tecnología y cultura, se sofocaba con el calor del verano, las unidades de aire acondicionado zumbaban alegremente y expulsaban aire caliente.

“Tuvimos que comprar más baterías y más paneles”, dijo Abu, así como también acondicionadores de aire especiales que funcionan con inversores solares, dispositivos que pueden acomodar el almacenamiento de baterías.

Ahora, el generador diesel está de vuelta, gritando detrás de la oficina. La empresa cambia entre la energía de la empresa local, el generador y los paneles solares.

Ese acto de malabarismo llega al corazón de una gran pregunta que enfrentan las naciones africanas: ¿Quién puede seguir usando combustibles fósiles y por cuánto tiempo durante la transición a la energía limpia?

"Cuando dicen cortar en África, ¿qué quieren cortar?" preguntó Titus Gwemende, director de clima con sede en Zimbabwe en Open Society Foundation, una organización de subvenciones. “No hay nada que cortar aquí. Los países africanos son los que reciben este problema. Son los emisores más grandes los que deberían tener la responsabilidad de cortar”, dijo. "Debemos ser sensibles a la historia".

Una transición rápida es fundamental en la lucha mundial contra el cambio climático. Pero eso no solo sería particularmente costoso en las naciones más pobres, muchos países africanos tienen una abundancia de gas natural u otros combustibles fósiles, y argumentan enérgicamente que el resto del mundo no tiene derecho a decirles que no lo usen.

Las reservas probadas de petróleo crudo en el continente africano suman más de cien mil millones de barriles en 11 países, con Libia y Nigeria entre los 10 mayores productores a nivel mundial. La región también es rica en gas: Combinados, Nigeria, Argelia y Mozambique poseen alrededor del 6 por ciento de las reservas mundiales de gas natural.

Mientras los líderes mundiales se reúnen en la COP26 en Glasgow, algunos líderes y activistas africanos se oponen, por primera vez, en voz alta a un giro más rápido hacia las energías renovables para sus países. En cambio, están presionando por una transición más lenta, una que abarque una dependencia continua de los combustibles fósiles, particularmente el gas natural, que se quema de manera más limpia que el carbón o el petróleo, pero que aún bombea a la atmósfera dióxido de carbono que calienta el planeta.

Sus reclamos llegan en un momento incómodo.

Solo este año, científicos e investigadores han publicado numerosos informes que muestran el daño que la quema generalizada de combustibles fósiles ha causado al clima durante décadas. Los hallazgos científicos destacan la urgencia de cambiar a energías más limpias si el mundo quiere evitar que las temperaturas globales aumenten 1.5 grados centígrados desde la época preindustrial, un objetivo establecido por el acuerdo de París, el acuerdo entre naciones para frenar el cambio climático.

Más allá de ese umbral de temperatura, dicen los científicos, el riesgo de calamidades como olas de calor mortales, escasez de agua y colapso del ecosistema aumenta drásticamente.

Pero para alcanzar ese objetivo y evitar las peores catástrofes climáticas, dicen los analistas aquí, las naciones africanas deberían ser apoyadas financieramente por las más ricas mientras buscan vías alternativas para reducir las emisiones. Cuando llegue el momento, dijo Gwemende, los países desarrollados también deberían transferir conocimientos técnicos sobre energías renovables a África.