Países vecinos no confían en EU: Ocasio-Cortez

Nueva York, Estados Unidos.- Alexandria Ocasio-Cortez, representante demócrata por el estado de Nueva York, está acostumbrada a ser un pararrayos. Desde su elección en 2018, ambos partidos la han celebrado y vilipendiado, a veces simultáneamente. Ahora, en su tercer periodo, con un puesto de alto rango en un poderoso comité de la Cámara Baja, ha aprendido a maniobrar en el Congreso, haciendo aliados en la izquierda y trabajando con sus adversarios políticos. Dice que eso podría levantar sospechas en el ala progresista de su partido, pero se siente cómoda teniendo más influencia interna.

De madre puertorriqueña y con padre nacido en el Bronx pero con ascendencia de Puerto Rico, Ocasio-Cortez dice que Estados Unidos debe cambiar su política exterior hacia América Latina, porque arrastra un pasado intervencionista que genera desconfianza en la región.

Recientemente hiciste un viaje a América Latina con otros colegas latinos progresistas. Fuiste a Chile, Brasil y Colombia, todos países dirigidos por líderes de izquierda recientemente elegidos. Hablaste de lo importante que es tener ahora en el Congreso un número creciente de latinos interesados en la región. También dijiste: 'Estamos aquí porque los movimientos fascistas son globales, y, como resultado, los movimientos progresistas también tienen que ser globales si queremos estar a la altura de los desafíos de estos tiempos'. ¿Consideras esto la progresión natural de tu trabajo? ¿Mostrar tus ideas a nivel internacional, incluso si pudieran entrar en conflicto con la política exterior del líder de tu propio partido?

No necesariamente calificaría mis objetivos en política exterior como opuestos a los del Presidente o de Estados Unidos. Soy miembro del Congreso. He hecho un juramento a este país y me lo tomo muy en serio. Pero sí creo que esos objetivos progresistas de política exterior representan un alejamiento de la inercia de nuestro pasado de la Guerra Fría.

Digamos que perteneces a una parte del espectro político muy diferente a la mía, y crees que tenemos que adoptar este enfoque de realpolitik muy fuerte, que debemos contrarrestar a China en los términos más agresivos posibles. Digamos que crees todas esas cosas. Aun así pienso que aunque estés motivado por eso, llegaríamos a conclusiones similares, a saber que debemos tener en cuenta nuestro pasado intervencionista en América Latina porque ha creado un problema de confianza en nuestros vecinos en el hemisferio occidental.

Cuando un país ha tenido una historia de intervencionismo, de apoyar golpes, de espiar a nuestros vecinos, ¿por qué confiarías en él ahora? Así que, ya sea que lo hagas por razones morales o de realpolitik, no se trata sólo de que sea lo correcto. Creo que es algo inteligente de hacer para restablecer y construir confianza y relaciones con nuestros socios hemisféricos.

En el debate republicano, Ron DeSantis dijo que tal vez una invasión a México podría detener el tráfico de drogas.

Semejante sugerencia es tan imprudente que es difícil incluso captarla. Pero el incentivo político para que Ron DeSantis diga algo así habla de la falta de atención real que prestamos a nivel nacional a nuestro papel como integrante de este hemisferio. Parte de nuestro mayor compromiso en la región no se trata sólo de cómo se nos considera en América Latina, sino también a nivel nacional, cómo entendemos a nuestros vecinos más cercanos.

Bajo el Gobierno de Biden, hay más solicitantes de asilo retenidos en centros de detención privados que bajo la Administración Trump. Las familias aún son separadas. El Gobierno de Biden mantuvo las políticas de la era Trump que aceleraron las deportaciones y dificultaron que los solicitantes vinieran a EU. ¿Qué calificación le da a la Administración en materia de migración?

Podría decirse que la migración es el tema más débil de esta Administración. En esta área, la política manda posiblemente más que en casi cualquier otra. Hay recomendaciones y sugerencias muy claras que le hemos hecho a la Administración para brindar alivio en este tema, y creo que parte de la vacilación en torno a esto tiene que ver con el temor de que se considere que simplemente aprueba o proporciona estructuras de permiso, o en realidad, sólo las narrativas republicanas que han rodeado a la migración.

También necesitamos examinar las causas fundamentales de esta migración y reconocer que este problema no empieza en nuestra frontera, sino con nuestra política exterior.

¿Por qué no has usado tu considerable influencia como líder latina para visitar la frontera y resaltar los problemas actuales ahí como lo hiciste durante la Administración Trump?

Esto es algo que estamos planeando activamente. Lo que he hecho son recorridos por nuestras instalaciones en el área de Nueva York. En este momento, esta crisis está en nuestro propio patio trasero, y hemos recorrido el Hotel Roosevelt, y creo que ha sido muy importante para nosotros -especialmente para mis electores, que exigen rendición de cuentas al respecto- mirar esa primera línea que está aquí mismo en la ciudad de Nueva York.

Cien mil migrantes, como has señalado, han llegado a la ciudad de Nueva York, de la cual tu distrito forma parte. La ciudad estima que gastará 5 mil millones de dólares en cuidar a los recién llegados este año. Parte de esta crisis se debe a que ciertos Gobernadores están llevándolos en autobús a Nueva York, pero es una verdadera crisis y a muchos neoyorquinos no les gusta. Sesenta y dos por ciento de los votantes registrados, según una encuesta, apoyan reubicarlos en otras partes del estado. Has dicho que los neoyorquinos darían la bienvenida a los migrantes, pero en realidad están protestando. ¿Interpretaste mal los sentimientos de los electores?

No creo que sea así. Creo que todavía estamos dispuestos, pero lo que necesitamos es la colaboración del Gobierno federal. No he sido tímida a la hora de criticar cómo la Administración Biden ha manejado este tema. La ciudad de Nueva York está en la primera línea de esto, y hemos pedido regularmente muchas, muchas vías diferentes de alivio.

Creo que el problema que tienen los neoyorquinos no es que haya migrantes llegando a la ciudad de Nueva York, sino que se les impide mantenerse a sí mismos. Tenemos neoyorquinos y negocios que quieren recibir a los migrantes y emplearlos, a lo largo del estado también. Tenemos un robusto sector agrícola que quiere contratarlos, lo han dicho repetidamente. Un sector de la hospitalidad que quiere hacer lo mismo. Y la negativa de la Administración Biden a abrir autorizaciones de trabajo o extender el estatus de protección temporal realmente nos impide hacer lo que hacemos mejor, que es permitir y crear un entorno donde migrantes de todo el mundo puedan ganarse la vida.

¿No crees que esto está teniendo un impacto en la forma en que se percibe a los demócratas y en su capacidad para argumentar que son buenos administradores del Gobierno? Quiero decir, tienen al Alcalde de la ciudad, un demócrata, peleando con el Gobernador de Nueva York, también un demócrata, y culpando al Gobierno Federal, dirigido por un Demócrata.

Bueno, el Alcalde Adams y yo ciertamente hemos tenido nuestras diferencias en el pasado, y tal vez en el presente, en cuanto a cómo manejamos este tema. Pero creo que esto aumenta la presión. Esto es absolutamente un mensaje que hemos comunicado al Presidente, que debemos abordar este tema cuando se trata de autorizaciones de trabajo, cuando se trata de estatus de protección temporal, porque está teniendo un impacto, sin lugar a dudas.

¿Qué te haría dejar de usar X, antes conocido como Twitter?

Sabes, esta es una conversación que he tenido. Si alguien monitorea mi uso de esa plataforma, ha disminuido considerablemente. Creo que lo que constituiría una ruptura formal es algo que discutimos activamente, ya sea que requiera un evento o si es algo que pueda suceder algún día.

Tienes 13 millones de seguidores allí, así que es una audiencia enorme. Es tu mayor audiencia en las redes sociales.

Absolutamente. Es por eso que no es algo que deba tomarse a la ligera.

Supongo que lo que me intriga es, para alguien como tú que has integrado tanto el uso de las redes sociales en la forma en que te relacionas con las personas, especialmente los jóvenes, ¿cómo ves su participación en una plataforma como Twitter o X y cómo Elon Musk la ha estado usando? Parece antitético a lo que has dicho que crees fundamentalmente. Tu presencia en la plataforma, se podría argumentar, que la respalda de alguna manera.

Es un punto legítimo. Es algo con lo que definitivamente he luchado. Ciertamente he reducido mi actividad en la plataforma debido a esas preocupaciones, y es algo con lo que batallo.

Me he estado enfocando mucho más en construir audiencias en lugares alternativos. Pero, incluso ahora, cuando ocurren eventos extraordinarios, como desastres naturales en el estado de Nueva York, creo que es importante poder tener acceso a una plataforma de mensajería en la que la gente pueda confiar. Pero es incómodo. Hemos visto a los medios de comunicación tomar diferentes enfoques en esto, las diferencias entre NPR o The Washington Post o cualquier otro, lidiando con estas mismas preguntas.