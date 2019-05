Ciudad del Vaticano.- Los altos índices de violencia que sufre México pueden explicarse de diversas maneras atendiendo a sus factores sociales o políticos. Sin embargo, desde una óptica católica, la explicación se simplifica: en opinión del papa Francisco, "el diablo le tiene bronca a México".

Son las palabras con las que el pontífice respondió a su interlocutora durante el transcurso de una entrevista en la cadena local Televisa, difundida este martes.

"¿Por qué en México?"

Francisco hablaba en ese momento de las persecuciones de las que han sido objeto los fieles católicos en México en el pasado. "En otros países de América no se dieron con tanta virulencia, ¿por qué en México? algo pasó ahí", especuló el papa.

No es la primera vez que Francisco comparte esta opinión. En 2015 se expresó respecto a México de una manera muy similar, en otra entrevista en la que también señaló que el demonio castigaba a México "con mucha bronca" porque no le perdonaba al país haber reconocido a la virgen María a través del culto a la virgen de Guadalupe.

"Creo que el diablo le pasó la boleta histórica a México y por eso todas estas cosas", dijo entonces al pontífice, refiriéndose a las desapariciones, las muertes y la violencia criminal derivada del narcotráfico.

El papa afirmó en su aparición televisiva de este martes que de momento no tiene planeado visitar México, aunque reconoció que le gustaría, y que lo considera "inolvidable". "Por el momento tengo que ir a otros lados donde no he ido", señaló sin embargo.