Papá y mamá son el problema: profesora sobre educación de los niños

Ciudad de México.- Una profesora jubilada de Georgia, Estados Unidos, expresó en una carta que “papá y mamá son el problema” en la educación de los niños y no los docentes.

La mujer identificada como Lisa Roberson generó polémica en redes sociales, luego que publicó su reflexión en torno al problema educativo del país y el mundo.

De hecho, la opinión de la profesora en relación al tema educativo se volvió viral luego que culpó a papá y mamá del comportamiento y actitud de sus niños cuando asisten al colegio.

Y es que la mujer nunca imaginó el alcance que tendría su carta titulada “La culpa de los padres”. ¿Qué fue lo que dijo exactamente? Te contamos.

“Soy una maestra retirada y me molestan las personas que no saben nada acerca de la educación pública en las escuelas o que no han estado dentro de una clase decidiendo cómo arreglar el sistema educativo”, introduce el texto.

Luego, afirma que las y los docentes no son problema, sino los padres. Lo anterior, porque no enseñan a sus hijos modales ni el respeto que deben tener en clase.

“El niño viene a la escuela con zapatos que cuestan más que toda la ropa que se pone el docente, pero no trae ni papel ni lapicera, y esos elementos se los debe pagar el docente de su propio bolsillo”, añadió.

Según la profesora, los críticos del “sistema educativo” no culpan la irresponsabilidad de los padres de familia y los estudiantes. Luego reflexiona acerca de los deberes en casa.

“¿Ellos hablan con los docentes de manera regular? ¿Ellos se aseguran de darle a sus hijos las herramientas de estudio? ¿Ayudan a sus hijos a hacer la tarea?”, cuestiona.

Acerca de la responsabilidad de los estudiantes, se pregunta si toman notas en clases o hacen su tarea. Incluso, no escuchan a los docentes y son la fuente de interrupciones.

Por lo anterior, la profesora considera que los docentes no deben ni pueden hacer el trabajo de papá y mamá. Y concluye: “La educación no va a mejorar hasta que los padres no den un paso al frente”.