Pasan 20 horas atascados bajo la nieve en Virginia

Rao dijo que apagaron el motor de su automóvil al menos 30 veces para ahorrar gasolina y usaron la calefacción solo lo suficiente para no congelarse. Para comer tenían papas fritas, nueces y manzanas. Rao, sin embargo, no quería tomar agua porque tenía un esguince de tobillo y temía no poder llegar a un baño improvisado.

Finalmente, a media mañana del martes, apareció un conductor de grúa y quitó la nieve, lo que permitió que los Rao y otros autos retrocedieran y tomaran la salida.

“Era un mensajero de Dios”, dijo Rao. “Literalmente estaba llorando”.

Las personas que quedaron varadas y sus familias atacaron a Northam, el Gobernador, en Twitter, cuestionándole por qué no desplegó a la Guardia Nacional de Virginia.

En una entrevista, Northam dijo que decidió no usar a la Guardia Nacional porque el problema que enfrentaban los equipos estatales no era la falta de personal, sino la dificultad de llevar a los trabajadores y equipamiento a los lugares. Dijo que la labor se complicó por los vehículos averiados, las temperaturas bajo cero y el hielo.

La sección afectada de la interestatal no recibió tratamiento previo porque fuertes lluvias precedieron a la nieve, que a veces caía tan rápido como cinco centímetros por hora, dijo Marcie Parker, ingeniera del Departamento de Transporte del estado.

“Fue demasiado para nosotros”, dijo.