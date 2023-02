Pasean Luis Miguel y Paloma Cuevas en Nueva York

Madrid, España.- Luis Miguel y Paloma Cuevas fueron captados saliendo de un hotel en la ciudad de Nueva York con buen ánimo y abrazados.

Un fan del intérprete de "Soy Lo Prohibido" compartió en sus redes sociales que se encontró a Luis Miguel afuera del Hotel Carlyle y que se detuvo a platicar con él, incluso asegura que 'El Sol' le presentó a Paloma Cuevas como su novia, por lo que siendo así se confirmaría el romance.

Horas después de este posteo, la diseñadora compartió en su cuenta de Instagram una foto de la vista que tenía en Nueva York, por lo que se confirma que Luis Miguel y Paloma Cuevas han paseado por distintas ciudades en los últimos meses, como Bilbao y París.

Acompañó la imagen que subió con "Fly me to the moon", una canción que Luis Miguel cantó junto a Frank Sinatra.

Paloma Cuevas es diseñadora de modas y empresaria, estuvo casada con el ex torero Enrique Ponce, amigo cercano de 'El Sol', incluso fue padrino de su primer hijo junto a Aracely Arámbula, Miguel.

Hace una semana el intérprete de "Motivos" compartió en su cuenta de Tik Tok que realizará una gira este año, pero no anunció cuándo ni qué países visitará.