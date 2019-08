Pedro Pierluisi asume la gubernatura de Puerto Rico

Puerto Rico



Pedro Pierluisi prestó este día juramento como gobernador de Puerto Rico tras la salida de Ricardo Rosselló, pero aclaró que el Senado deberá confirmar su designación, pues de lo contrario dejará el cargo en manos de la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez.

Asumo la responsabilidad con el mayor respeto a nuestro pueblo", indicó Pierluisi en una rueda de prensa en La Fortaleza, sede del gobierno de Puerto Rico, tras prestar juramento en una ceremonia a puerta cerrada.

Luego de asegurar que mantiene un "compromiso inquebrantable" con el pueblo de Puerto Rico, Pierluisi señaló que no se interrumpirán los servicios y se continuará con todas las obras e iniciativas pendientes.

Confirman a Pedro Pierluisi como secretario de Estado en Puerto Rico

Anunció que mañana sábado se reunirá con los miembros del gabinete constitucional y el domingo convocará a los responsables del área económica, ya que continuará trabajando hasta que el Senado decida si lo confirma o no en el cargo.

Asimismo, indicó que trabajará para que lleguen los fondos de Washington asignados al gobierno de la isla, reportó el portal El Vocero.

Rosselló elige posible sucesor en Puerto Rico

El nuevo gobernador puertorriqueño explicó que decidió aceptar la confirmación del Senado para evitar una controversia legal.

El Senado de Puerto Rico tendrá la oportunidad de ratificar mi incumbencia el próximo miércoles", apuntó Pierluisi, quien puntualizó que, de no hacerlo, asumiría la gubernatura la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, quien sin embargo, no expresó ninguna objeción para que éste asumiera el cargo.

No debemos prejuzgar al Senado, ellos tienen algunos días" para tomar su decisión, agregó el nuevo gobernador, quien manifestó que los senadores "tienen las puertas abiertas si quieren comunicarse conmigo".

A pregunta de la prensa sobre si le otorgaría el indulto al gobernador saliente, Ricardo Rosselló, Pierluisi explicó que ese recurso no procede porque no hay ninguna acusación y negó que el exmandatario estatal le haya realizado algún pedido en ese sentido.

El caso de Rosselló está en manos de la secretaria de Justicia. No voy a detener nada, lo que yo quiero es que continuemos para adelante", acotó Pierluisi, quien destacó que una de sus prioridades será restablecer el buen nombre de Puerto Rico ante el mundo, después de la reciente crisis que se vivió en la isla.

Pierluisi llega a la gubernatura de Puerto Rico para suceder a Ricardo Rosselló, quien dejó este viernes el cargo, tras una crisis generada por la divulgación de un chat privado con mensajes sexistas y homófobos entre el gobernador y varios de sus más cercanos colaboradores.

Se va gobernador de Puerto Rico, deja megadeuda

Tras ser confirmado este viernes como secretario de Estado por la Cámara de Representantes, Pierluisi juramentó como gobernador de Puerto Rico, pese a que aún faltaba la aprobación del Senado.

La juramentación de Pierluisi se basó en una enmienda de 2005 a la ley de sucesión de Puerto Rico, según la cual, el secretario de Estado no tiene que ser confirmado por ambas cámaras del Congreso para reemplazar al gobernador de manera permanente, de acuerdo con el diario local El Nuevo Día.