Pegasus, el arma cibernética más poderosa del mundo

Nueva York.- En junio de 2019, tres ingenieros informáticos israelíes llegaron a un edificio de Nueva Jersey utilizado por el FBI, desempacaron docenas de servidores informáticos y los colocaron en estantes altos en una habitación aislada. Mientras instalaban el equipo, los ingenieros hicieron una serie de llamadas a sus jefes en Herzliya, un suburbio de Tel Aviv, en la sede de NSO Group, el fabricante de spyware más notorio del mundo. Luego, con su equipo en su lugar, comenzaron las pruebas.

El FBI había comprado una versión de Pegasus, la principal herramienta de espionaje de NSO. Durante casi una década, la empresa israelí había estado vendiendo su software de vigilancia por suscripción a las fuerzas del orden y las agencias de inteligencia de todo el mundo, prometiendo que podía hacer lo que nadie más, ni una empresa privada, ni siquiera un servicio de inteligencia estatal. Podría hacer: descifrar de manera constante y confiable las comunicaciones cifradas de cualquier teléfono inteligente iPhone o Android.

Desde que NSO introdujo Pegasus en el mercado global en 2011, ayudó a las autoridades mexicanas a capturar a Joaquín Guzmán Loera, el narcotraficante conocido como "El Chapo". Investigadores europeos han utilizado discretamente a Pegasus para frustrar planes terroristas, luchar contra el crimen organizado y, en un caso, acabar con una red mundial de abuso infantil, identificando a docenas de sospechosos en más de 40 países. En un sentido más amplio, los productos de NSO parecían resolver uno de los mayores problemas a los que se enfrentaban las fuerzas del orden y las agencias de inteligencia en el siglo XXI: que los delincuentes y terroristas tenían mejor tecnología para cifrar sus comunicaciones que la que tenían los investigadores para descifrarlas. El mundo criminal se había oscurecido a medida que se globalizaba cada vez más.

Pero cuando los ingenieros de la compañía cruzaron la puerta de las instalaciones de Nueva Jersey en 2019, los numerosos abusos de Pegasus también estaban bien documentados. México desplegó el software no solo contra criminales, sino también contra periodistas y disidentes políticos. Los Emiratos Árabes Unidos utilizaron el software para hackear el teléfono de un activista de derechos civiles a quien el gobierno encarceló. Arabia Saudita lo usó contra activistas por los derechos de las mujeres y, según una demanda presentada por un disidente saudita, para espiar las comunicaciones con Jamal Khashoggi, columnista de The Washington Post, a quien agentes saudíes mataron y desmembraron en Estambul en 2018.

Nada de esto impidió que nuevos clientes se acercaran a NSO, incluido Estados Unidos. Los detalles de la compra y prueba de Pegasus por parte del FBI nunca antes se habían hecho públicos. Además, el mismo año en que mataron a Khashoggi, la Agencia Central de Inteligencia arregló y pagó para que el gobierno de Djibouti adquiriera Pegasus para ayudar al aliado estadounidense a combatir el terrorismo, a pesar de las preocupaciones de largo tiempo sobre los abusos contra los derechos humanos allí, incluida la persecución de periodistas y la tortura de opositores al gobierno. La DEA, el Servicio Secreto y el Comando de África del ejército de Estados Unidos, habían mantenido conversaciones con NSO. El FBI ahora estaba dando el siguiente paso.

Como parte de su entrenamiento, los empleados del F.B.I compraron nuevos teléfonos inteligentes en las tiendas locales y los configuraron con cuentas ficticias, usando tarjetas SIM de otros países: Pegasus fue diseñado para no poder piratear números estadounidenses. Luego, los ingenieros de Pegasus, como lo habían hecho en demostraciones anteriores en todo el mundo, abrieron su interfaz, ingresaron el número del teléfono y comenzaron un ataque.

Esta versión de Pegasus era de "clic cero"; a diferencia del software de piratería más común, no requería que los usuarios hicieran clic en un archivo adjunto o enlace malicioso, por lo que los estadounidenses que monitoreaban los teléfonos no pudieron ver evidencia de una violación en curso. No podían ver las computadoras Pegasus conectándose a una red de servidores en todo el mundo, pirateando el teléfono y luego conectándose nuevamente al equipo en las instalaciones de Nueva Jersey. Lo que pudieron ver, minutos después, fue cada dato almacenado en el teléfono a medida que se desplegaba en los grandes monitores de las computadoras Pegasus: cada correo electrónico, cada foto, cada hilo de texto, cada contacto personal. También podían ver la ubicación del teléfono e incluso tomar el control de su cámara y micrófono. Los agentes del F.B.I. que usan Pegasus podrían, en teoría, transformar casi instantáneamente los teléfonos de todo el mundo en poderosas herramientas de vigilancia, en todas partes excepto en los Estados Unidos.

Desde las revelaciones de 2013 de Edward Snowden, un excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional, sobre la vigilancia del gobierno de Estados Unidos a los ciudadanos estadounidenses, pocos debates en este país han sido más tensos que aquellos sobre el alcance adecuado del espionaje doméstico. Las preguntas sobre el equilibrio entre la privacidad y la seguridad adquirieron una nueva urgencia con el desarrollo paralelo de teléfonos inteligentes y software espía que podrían usarse para recopilar los terabytes de información que esos teléfonos generan todos los días. Israel, cauteloso de enojar a los estadounidenses al ser cómplice de los esfuerzos de otros países para espiar a Estados Unidos, había requerido a NSO que programara Pegasus para que fuera incapaz de apuntar a los números estadounidenses. Esto evitó que sus clientes extranjeros espiaran a los estadounidenses. Pero también impidió que los estadounidenses espiaran a los estadounidenses.