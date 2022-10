'Pensó Trump que iba a morir de Covid-19'

Washington DC, Estados Unidos.- El ex Presidente de Estados Unidos Donald Trump tuvo miedo de morir de Covid-19 cuando se infectó en octubre de 2020, reveló la periodista de The New York Times Maggie Haberman en su libro titulado Confidence Man, en el que revela detalles del Gobierno del republicano.

El problema de que el ex Mandatario se enfermera era la repercusión que podría tener en su imagen, ya que se llevaban a cabo las elecciones presidenciales que terminó por ganar su contrincante demócrata, Joe Biden.

Durante gran parte de la pandemia de coronavirus, Trump minimizó la enfermedad.

De acuerdo con el libro, el ex Presidente le pidió a sus ayudantes que se quitaran las mascarillas y le aconsejó a Andrew Cuomo, entonces Gobernador de Nueva York, no hablar del tema en televisión.

"No le des tanta importancia a esto.Vas a convertirlo en un problema",dijo Trump, según la publicación.

El entonces jefe de Gabinete adjunto, Tony Ornato, advirtió al Presidente que si su salud empeoraba tendría que traspasar al Vicepresidente, en ese momento Mike Pence, sus poderes para garantizar la continuidad del Gobierno.

Finalmente, cuando Trump estaba a punto de ser dado de alta después del tratamiento hizo un plan para mostrar una camisa con el logo de Superman, pero finalmente abandonó la idea.

"Les dijo a sus asociados que estaba inspirado en el cantante James Brown, a quien le encantaba ver quitarse la capa mientras estaba en el escenario, pero también estaba en línea con su amor por la lucha libre profesional", refiere el libro.

"Sería sacado del hospital en una silla y, una vez afuera, se pondría de pie dramáticamente, luego se abriría la camisa de vestir para revelar un logotipo de Superman debajo".