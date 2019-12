Perderán demócratas juicio por default: Trump

Washington DC, EU.- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este jueves contra los demócratas y contra Nancy Pelosi, quien se negó a decir cuándo enviará al Senado los cargos para un juicio político.

"Ahora el Partido de No Hacer Nada no quiere Hacer Nada con los cargos y no enviarlos al Senado", tuiteó Trump por la mañana.

"El Senado debe establecer el momento y lugar del juicio, si los demócratas deciden, en su gran sabiduría, no presentarse, perderían por 'default'".

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la víspera las acusaciones de abuso de poder y obstrucción del Congreso por haber presionado a Ucrania con la retención de ayuda para que investigara a un rival político de Trump.

Pelosi alegó que los legisladores demócratas no pueden elegir a los fiscales que argumentarán ante el Senado a favor de la condena y destitución de Trump antes de tener más información acerca de cómo se realizará el juicio.

"No podemos designar a los 'mánagers' (fiscales) sin antes conocer cómo será el proceso en el Senado'', explicó Pelosi.

"Espero que sea pronto. Hasta ahora no hemos visto nada que nos parezca justo. Esperamos que sea justo. Y cuando lo veamos, enviaremos nuestros mánagers".

Ante la insistencia periodística sobre si enviaría las acusaciones al Senado, Pelosi dijo que esa era su intención, pero que dependía de lo que decidiera la Cámara alta.

"No vamos a entrar en esa discusión", dijo Pelosi.

"Hemos logrado lo que nos propusimos".

...y en el Senado defienden a Trump

El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, criticó a los demócratas por la aprobación del juicio político contra el Presidente, al considerarlo como "el final predeterminado de una cruzada partidista", algo que sentará un nuevo precedente "tóxico".

"Seamos claros: el voto de ayer de la Cámara (baja) no fue un juicio neutral. Fue el final predeterminado de una cruzada partidista", remarcó McConnell en una intervención en el Senado, un día después del voto a favor del proceso.

McConnell lamentó lo que llamó "ira partidista" y dijo que tendría eco en el futuro.

En su opinión, los cargos políticos ratificados no están probados y son constitucionalmente incoherentes.