Permite EU a vacunados ir a escuela sin cubrebocas

Reforma

Washington DC.- Los maestros y estudiantes completamente vacunados contra el Covid-19 no necesitan usar mascarilla dentro de las escuelas, dijeron este viernes los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) al relajar sus pautas sobre la pandemia.

El cambio se produce en medio de una campaña de vacunación en la que los niños desde 12 años son elegibles para recibir los fármacos.

La principal agencia de salud pública del país no recomienda a las escuelas hacer obligatoria la vacuna para los maestros y los alumnos, aunque sean elegibles. Tampoco ofrece orientación sobre cómo los maestros pueden saber qué estudiantes están vacunados o cómo los padres sabrán qué maestros están vacunados.

Los CDC, sin embargo, detallaron que recomiendan usar mascarilla en interiores para todas las personas que no estén completamente vacunadas al reabrir las escuelas en el otoño.

Dijeron que todas las escuelas de jardín de infantes hasta el grado 12 en Estados Unidos deberían seguir exigiendo el uso de mascarillas en el interior a todas las personas que no estén completamente vacunadas.

La agencia dijo que si las localidades deciden eliminar las estrategias de prevención en escuelas en función de las condiciones locales, deben eliminarlas una a la vez. Las escuelas deben observar de cerca los aumentos en casos de Covid-19 antes de eliminar la siguiente estrategia de prevención.

"Debido a la importancia del aprendizaje presencial, las escuelas donde no todos están completamente vacunados deben implementar el distanciamiento físico en la medida de lo posible dentro de sus estructuras, pero no deben excluir a los estudiantes del aprendizaje en persona para mantener un requisito de distancia mínima", indicó la nueva pauta.

Un estudio de los CDC también publicado el viernes mostró que la mitad de los adolescentes no vacunados y los padres de adolescentes no vacunados informaron que no estaban seguros de recibir una vacuna Covid-19, o que no tenían la intención de recibirla en absoluto.