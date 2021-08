Persisten malas condiciones en centros de menores migrantes

Atenas.- En el refugio de Pecos, Texas, adolescentes migrantes están alojados en remolques largos y anchos, con poco espacio para la recreación y sin mucho que hacer durante los calurosos días de verano, según abogados y otros defensores que los han visitado allí.

Algunos de los menores de edad dicen que pueden esperar más de un mes antes de reunirse con alguien que pueda ayudarlos a conectarlos con un familiar u otra persona que pueda recibirlos dentro de Estados Unidos. Algunos informan sobre episodios de intoxicación alimentaria y dicen que tienen que lavar su ropa en el lavabo del baño.

En un caso, dos hermanos en el refugio, un antiguo campamento para trabajadores petroleros en Pecos, Texas, recibieron diferentes administradores de casos por parte del Gobierno. Un hermano se reunió con su madre. El otro se quedó en el albergue y permanece allí, según un abogado que ha visitado el lugar.

Las condiciones de vida de los niños migrantes que llegan solos a Estados Unidos y son detenidos parecen haber mejorado desde principios de la primavera, cuando las imágenes de menores abarrotados en las instalaciones de Aduanas y Protección Fronteriza generaron críticas de todo el mundo.

Pero los relatos de personas que pueden visitar los refugios de emergencia, donde los niños son enviados mientras esperan la oportunidad de ser entregados a familiares, amigos o instalaciones estatales mejor equipadas, sugieren que la Administración de Biden y los contratistas privados que administran las instalaciones todavía no han logrado dar una buena atención a los niños.

El albergue Pecos, que alberga a unos 800 adolescentes, es uno de los cuatro restantes de los más de una docena que la Administración Biden estableció esta primavera para abordar el extraordinario número de niños migrantes que llegan solos a la frontera con México.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos, que supervisa los refugios, acaba de extender el contrato de Pecos para mantener la instalación abierta al menos hasta noviembre, y está considerando planes para comenzar a albergar a niños más pequeños allí también, según datos del contrato federal.

El organismo de control interno del departamento abrió una investigación esta semana sobre los informes de condiciones deficientes y atención en otra de las instalaciones de emergencia restantes, el gran refugio en la base militar de Fort Bliss en El Paso. Más de la mitad de los miles de niños migrantes que se encuentran actualmente en refugios de emergencia se encuentran en Pecos y Fort Bliss, según datos internos obtenidos por The New York Times.

El departamento no respondió a preguntas sobre el refugio de Pecos. Xavier Becerra, Secretario de Salud y Servicios Humanos, visitó el refugio de Fort Bliss a fines de junio y dijo que las condiciones habían mejorado.

El Gobierno prohíbe en gran medida el escrutinio externo de los refugios de emergencia, citando la pandemia y la privacidad de los niños, muchos de los cuales huyeron de la violencia y la pobreza en sus propios países para venir a Estados Unidos. Pero algunos abogados y otras personas que trabajan para ayudar a los niños a tener acceso a las instalaciones, y sus descripciones de las condiciones ayudan a concretar cómo es la vida allí.

Jonathan Ryan, abogado de Raices, una organización sin fines de lucro en Texas que brinda servicios legales gratuitos a los migrantes, dijo en un comunicado a The Times que los niños con los que se reunió se sentían "confinados, angustiados y como si estuvieran siendo castigados".

Otro abogado dijo que el Gobierno se había concentrado en sacar a los niños de las instalaciones fronterizas y llevarlos a refugios de emergencia que fueron instalados rápidamente. Pero no había actuado con el mismo sentido de urgencia en sacar a los niños de los refugios de emergencia.

Los refugios fueron construidos para ser espacios temporales donde los jóvenes migrantes pudieran ser atendidos después de lo que a menudo es un viaje traumático y su detención inicial por parte de Aduanas y Protección Fronteriza. Pero la estancia media en los albergues ha sido superior a un mes.

"Se trata de prevenir" que los niños queden rezagados en las instalaciones de la estación fronteriza, donde se supone que deben ser retenidos solo hasta 72 horas, dijo Leecia Welch, abogada y directora principal de la práctica de defensa legal y bienestar infantil en el Centro Nacional. para la Ley de la Juventud. "A nadie parece importarle mucho las condiciones inseguras en las que estamos enviando a los niños a vivir durante meses".

El 4 de agosto, había un poco más de 4 mil 300 infantes en refugios de emergencia y unos 10 mil 100 en refugios con estándares más altos de atención, según cifras del Gobierno. El 4 de mayo había más de 13 mil niños en los albergues de emergencia y unos 9 mil en los albergues con mejor atención.

En junio, la Administración de Biden comenzó a ofrecer vacunas Covid-19 a niños de 12 años o más que lo autorizaran, dijo una portavoz. Y aumentó a más del doble la cantidad de administradores de casos (quienes ayudan a los menores para reunirse con un miembro de la familia o ser colocado con otro patrocinador dentro de los Estados Unidos) a principios de esta primavera.

Pero incluso un funcionario de la oficina de Salud y Servicios Humanos que supervisa la atención reconoció a un juez federal en junio que no había suficientes administradores de casos para acelerar la liberación segura de los menores.

Alberto, un guatemalteco de 17 años, dijo que pasó un mes en el refugio de Pecos antes de reunirse con un administrador de casos, pese a que debería reunirse semanalmente con él.

En una entrevista reciente, arreglada por Raices, que le está brindando servicios legales, Alberto describió que estuvo encerrado en su habitación de dos personas durante la mayor parte de los 40 días que estuvo en Pecos. Dijo que no podía salir solo. Los miembros del personal lo dejaban salir para comidas, recreación modesta, clases de inglés y una llamada telefónica de cinco minutos cada ocho días con su tía, con quien planeaba vivir cuando al llegar a Estados Unidos.

En Pecos, dijo, hacía un seguimiento de los días viendo la televisión en su habitación. Veía a sus compañeros de habitación rotar mientras los reunían con sus tutores. No todos en el refugio tuvieron que estar encerrados en sus habitaciones, dijo, y agregó: "No trataban a todos por igual".

Algunos días, dijo, se sentía triste y lloraba y lamentaba salir de Guatemala, donde dijo que temía por su vida porque se resistía al reclutamiento de bandas criminales.

"No parecía que fuera a haber una salida, y me hizo sentir muy desesperado", dijo.

Los funcionarios de la Administración se han comprometido a brindar la mejor atención posible a los menores y dijeron que el objetivo era sacarlos de la custodia federal y colocarlos de manera segura con un patrocinador lo más rápido posible.

"Y ahora estamos esperando a que ellos" cumplan esa promesa, dijo Wendy Young, presidenta de la organización de defensa de los niños Kids in Need of Defense