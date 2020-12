Pesadilla en altamar: los suicidios de tripulantes de cruceros durante la pandemia

Al principio, los compañeros de tripulación de Jozsef Szaller no pensaban mucho en su ausencia. Szaller, después de todo, solía saltarse la cena en el Carnival Breeze, el crucero en el que todos vivían bajo las extrañas y surrealistas condiciones de un encierro flotante de COVID-19. La línea de buffet socialmente distanciada podría tardar 30 minutos en llegar, y a los trabajadores del crucero se les permitió salir de sus camarotes a la hora de comer durante solo una o dos horas. En lugar de comer, prefirió usar los descansos al aire libre para fumar en la cubierta o tomar un refresco de vodka de 1.75 dólares en uno de los bares que aún estaba abierto. Cualquier cosa para sobrevivir a la monotonía.

Szaller había estado trabajando en los barcos de Carnival desde enero, pero el nuevo coronavirus detuvo la industria. Después de detener los viajes a mediados de marzo, Carnival y su principal competidor, Royal Caribbean Cruises, hicieron todo lo posible para repatriar a los vacacionistas, enviando a los pasajeros a casa en vuelos fletados. Los miembros de la tripulación no recibieron el mismo trato. Después de que los invitados se fueron a casa, decenas de miles de trabajadores permanecieron en el mar durante meses. Algunos describieron sentirse prisioneros o piezas de carga.

Fue el 9 de mayo, un sábado, cuando sus colegas se dieron cuenta de que Szaller se había perdido sus controles diarios de temperatura. Sus amigos dijeron que no lo habían visto desde el miércoles. Según entrevistas con la tripulación y documentos oficiales, se envió un equipo para ver cómo estaba, pero encontró la puerta de su cabina bloqueada por algo pesado. Se las arreglaron para abrirla un poco. Un miembro de la tripulación se acercó, tocó un hombro y lo sacudió. Ninguna respuesta. Luego entraron en la habitación contigua, salieron a la terraza y, con el océano Atlántico creciendo debajo, treparon por la barandilla al balcón de Szaller. Una vez dentro de su cabina, encontraron el cuerpo desplomado de su colega. El rostro y los brazos de Szaller estaban azules. La sangre corrió de su boca a su camiseta blanca. Tenía un cinturón alrededor del cuello.

A dos zonas horarias de distancia, en Domsod, Hungría, los padres de Jozsef, Vilmos e Ildiko, estaban ordenando su cabaña de fin de semana y almacenando la nevera en previsión de la cuarentena posterior al viaje de su hijo. Pensaron que una escapada al campo lo animaría después de su aislamiento en el mar, y podrían verlo desde su casa cerca de Budapest, a una hora en auto. Pero cuando regresaron a casa esa noche, la policía los estaba esperando. Un oficial hizo que Vilmos llamara a un consulado húngaro en los Estados Unidos, que le dio un número para el Carnival. Llamó y se puso en contacto con lo que parecía una sala llena de representantes de la empresa, junto con un intérprete de habla húngara. “Dijeron que encontraron a mi hijo muerto en el barco”, recuerda Vilmos.

Luchó por encontrarle sentido a lo que estaba escuchando. Jozsef tenía 28 años y estaba en perfecto estado de salud, al menos por lo que sabían sus padres. Debe haber sucedido algo terrible. ¿Fue un accidente? ¿Podría haber estado involucrado un juego sucio? Carnival ofreció pocos detalles. “Nos dijeron 15 veces que no se nos dice para nuestra protección”, dice Vilmos.

Dice que presionó hasta que surgió algo parecido a una historia. “Les pregunté dónde encontraron el cuerpo”, recuerda. “Dijeron: 'En la habitación'. ¿Dónde en la habitación? ¿En la cama? 'No, no en la cama". ¿En el baño? "No en el baño". ¿En el suelo? Finalmente dijeron: 'Sí, en el suelo'”. Mencionaron que la tripulación había entrado por el balcón, por lo que Vilmos supuso que Jozsef había sido presionado contra la puerta, bloqueando su entrada. Preguntó si había un pomo de puerta involucrado, ¿se había ahorcado su hijo con él? "No respondieron claramente, pero lo sugirieron", dice. Jozsef, por lo que sus padres sabían, se había quitado la vida.

Vilmos dice que las comunicaciones con Carnival se interrumpieron poco después. A medida que los Szaller intentaban organizar la recuperación del cuerpo de su hijo, incluida la determinación de qué jurisdicción tendría que declararlo legalmente fallecido, comenzaron a ver que la compañía de cruceros había tenido un papel en la muerte de su hijo. Su laberíntica estructura corporativa, una red de entidades internacionales diseñadas para reducir la obligación tributaria de Carnival, agravó su dolor.

“Nos entristece el fallecimiento de nuestro miembro de la tripulación y extendemos nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos”, dice Chris Chiames, director de comunicaciones de Carnival Cruise Line, la subsidiaria que opera los barcos de la marca Carnival. Chiames dice que la salud y la seguridad de la tripulación fueron una prioridad durante su repatriación y que la compañía proporcionó recursos de asesoramiento y comunicaciones regulares sobre el autocuidado. Agrega que Carnival apoyó a los Szaller en la devolución de los restos y pertenencias personales de Jozsef y respondió a preocupaciones familiares adicionales.

El 21 de diciembre, los Szaller presentaron a Carnival una demanda de arbitraje, alegando que la compañía obligó a Jozsef a permanecer en su cabaña por períodos prolongados, no monitoreó rutinariamente su bienestar a pesar de los días de ausencia y no brindó capacitación adecuada sobre cómo lidiar con los efectos mentales del aislamiento. Chiames dice que Carnival "hizo todo lo posible para que esta situación fuera lo más cómoda posible" y que las interacciones de Jozsef con el personal médico a bordo y los recursos humanos nunca sugirieron que tuviera problemas de salud mental. Chiames dice que la compañía habría tomado medidas rápidas si hubiera habido signos de problemas.

La familia Szaller está buscando daños monetarios, pero Vilmos enfatiza que a él solo le interesa la verdad detrás de lo que causó esta tragedia. “Nada traerá de vuelta a mi hijo, pero puede que nos dé algo de paz”, dice. “Si la compañía de cruceros hizo algo mal, no creo que lo sepamos nunca, porque es una entidad tan grande y hay una red financiera tan amplia detrás de ella. Simplemente nos ignoran".

Los cruceros fueron una pesadilla epidemiológica durante los primeros días de la pandemia, combinando prolíficos viajes internacionales con bailes en línea, buffets interminables y karaoke en interiores, y también han sido un desastre para la salud mental de algunos miembros de su tripulación. Separados de las familias, confinados en su mayoría a pequeñas cabañas, sin un recurso legal obvio y en ocasiones sin paga, los marineros experimentaron una versión más extrema de los encierros domésticos que han llevado a la gente a la depresión.

Es una tendencia que el Dr. David Cates, del Centro Médico de la Universidad de Nebraska, llama "pandemia dentro de la pandemia". Cita un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en agosto que mostró que un sorprendente 11 por ciento de cinco mil 470 adultos encuestados entre la población de Estados Unidos había "considerado seriamente el suicidio" durante un período de 30 días esta primavera, en comparación con el 4.3 por ciento en otra gran encuesta en 2018 que informó haber considerado el suicidio durante los 12 meses anteriores. "Estar atrapado en un barco durante un período de tiempo indeterminado, en un espacio pequeño, eso realmente marca todas las casillas", dice Cates, quien trató a algunos de los primeros pasajeros de cruceros rescatados en el centro nacional de cuarentena del UNMC (por sus siglas en inglés). Además de los aproximadamente 100 pasajeros y tripulantes que murieron por causas relacionadas con COVID, ha habido al menos media docena de otras muertes entre los miembros de la tripulación que quedaron atrapados en el mar. La mayoría de ellos son presuntos suicidios.

Las entrevistas con los miembros de la tripulación afectados y sus familias sugieren que a pesar de las garantías de los operadores de cruceros de que la tripulación estaba bien atendida, su salud mental fue a veces una ocurrencia tardía. Un estudio de octubre de 2019 sobre el bienestar mental de la tripulación, encargado por un grupo afiliado a la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, el gran sindicato marítimo, encontró que incluso antes de la pandemia alrededor de una quinta parte de los marineros encuestados dijeron tener pensamientos suicidas. Los altos niveles de depresión se derivan de la larga duración de los contratos de trabajo y las exigencias estresantes. La tripulación de nivel inferior, como las amas de llaves subalternas y los empleados de cocina, a menudo provienen de países más pobres y se comprometen a períodos de medio año o más en el mar, trabajando de ocho a 10 horas, siete días a la semana. Sus salarios pueden oscilar entre 650 y dos mil dólares al mes, dependiendo de la antigüedad. El salario por hora es bajo para los estándares estadounidenses, pero los trabajadores dicen que es más de lo que podrían ganar en casa y que aprecian la oportunidad de viajar por el mundo.

Después del estallido de la pandemia, los trabajadores tuvieron que poner sus vidas en suspenso cuando Carnival y Royal Caribbean se enfrentaron con las autoridades gubernamentales sobre cómo llevarlos a casa a salvo. Una cosa era descargar a un grupo de pasajeros estadounidenses en California o Florida y organizar transporte privado en Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa con la complicada logística de repatriar a la tripulación desde India, Filipinas o Ucrania, todo mientras la mayor parte del mundo estaba cerrando sus fronteras para detener la propagación del virus?

Los trabajadores culparon a los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) de imponer onerosas restricciones a los viajes, como exigir a los ejecutivos de la empresa que firmen una letanía de procesos de salud para el desembarco a través de puertos y aeropuertos de Estados Unidos a riesgo de sanciones penales. Pero también criticaron a los operadores de cruceros por no parecer dispuestos a pagar vuelos fletados en el extranjero. Un portavoz de Carnival dice que el conglomerado terminó gastando 300 millones de dólares y fletando 225 vuelos para llevar a la tripulación a casa en más de 100 países, pero las reglas de viaje fluctuantes hicieron que "incluso los movimientos de tripulación más simples requirieran semanas de trabajo diplomático". Un portavoz de Royal Caribbean dice que "los cambios constantes en las restricciones gubernamentales" causaron retrasos y que trabajaron durante meses para que la tripulación regresara a casa mediante transporte privado y comercial.

Esto dejó a muchos miembros de la tripulación con un confinamiento tedioso que comenzó en marzo y abril después del desembarco de los pasajeros. Los barcos eran espeluznantes, como un "barco fantasma vacío", como dice un trabajador de Royal Caribbean, especialmente para aquellos que tuvieron que ponerse en cuarentena después de estar expuestos al coronavirus. Para algunos, eso significó estar atrapados durante casi tres semanas en una habitación económica, una en que apenas cabía en una litera, un escritorio y un frigobar, con una ventana de ojo de buey.

No era solo el ambiente claustrofóbico lo que resultaba angustioso. Los trabajadores dicen que las compañías de cruceros cambiaban constantemente los horarios de repatriación, ofreciendo solo una vaga orientación sobre cuándo o cómo regresarían a casa. Sin clientes a bordo, Carnival sacó de servicio a muchos contratistas, lo que significa que podrían disfrutar de las comodidades de los transatlánticos. Pero eso también significó que sus salarios finalmente se cortaron, una situación aterradora para quienes mantienen a las familias en la tierra. Las semanas se prolongaron con opciones de entretenimiento limitadas. El acceso a internet era gratuito en algunos barcos, pero podía ser dolorosamente lento o lo suficientemente fuerte solo para las redes sociales y los mensajes de texto.

Inevitablemente, algunos lucharon. Karika Neethling, empleada de una tienda en un transatlántico de lujo gestionado por MSC Cruises, un gran operador europeo, se aterrorizó al enterarse de que estaba embarazada mientras estaba a bordo del barco. Los fuertes curry que se servían a los empleados le provocaban náuseas y, después de sufrir dolor de estómago en mayo, buscó vitaminas prenatales en el médico del barco. Le dijeron que no tenían ninguna. “Solo necesita mantener la calma y permanecer en la cabina”, le dijo el médico. Neethling recuerda haber pasado horas en su litera, mientras su mente daba vueltas en torno a la estadía indefinida. Ella estaba en un lugar oscuro. "Si no pudiera bajar, no habría querido tener un bebé en el barco", dice. (Un portavoz de MSC dijo que la tripulación embarazada recibió atención médica exhaustiva y priorizó la repatriación. Neethling llegó a Sudáfrica en junio y dio a luz a un bebé sano el 17 de diciembre).

El 29 de abril, un ingeniero eléctrico de Polonia en el Jewel of the Seas de Royal Caribbean desapareció mientras el barco estaba anclado en el Golfo Sarónico, al sur de Atenas. Las cámaras de seguridad del barco lo capturaron saltando al agua esa mañana, según las autoridades griegas. Dos semanas después, el 10 de mayo, Evgenia Pankrushyna, una camarera de Ucrania, murió después de saltar por la borda desde el Regal Princess de Carnival cerca de Rotterdam. Por esta época, un contratista chino fue encontrado muerto en el Mariner of the Seas de Royal Caribbean. Un miembro de la tripulación a bordo del barco dice que muchos creyeron que era otro suicidio, aunque la compañía dijo que había muerto por causas naturales. El siguiente fue un cocinero filipino, Kennex Bundaon, que fue encontrado muerto en su cabaña en el AIDAblu de Carnival. Cuatro días después, otro trabajador de Filipinas murió en un aparente suicidio en Scarlet Lady de Virgin Voyages. (Virgin Voyages no respondió a las solicitudes de comentarios. Royal Caribbean dice que la compañía no comenta sobre muertes individuales por respeto a la privacidad de la tripulación).

Las noticias morbosas continuaron hasta junio. Mariah Jocson, una camarera de Filipinas varada en el Harmony of the Seas de Royal Caribbean, que estaba atracado en Barbados, fue vista por última vez pidiendo una tetera a un amigo. Según su padre, el 9 de junio, la tripulación escuchó un código "Alpha" a todo volumen por el sistema de intercomunicación de la nave, una abreviatura de una emergencia médica. Jocson fue encontrada colgada sobre la baranda del balcón de su cabaña, dice la policía.

Para aquellos que estaban a bordo, se sentía como si cada semana trajera noticias de otra muerte a través de blogs de la industria. Poco después de la muerte de Pankrushyna, los trabajadores comenzaron a pasar un video en WhatsApp y un correo electrónico que aparentemente mostraba, con detalles gráficos, su cuerpo inerte siendo arrastrado a un bote de rescate. Carnival y Royal Caribbean ofrecieron cada uno una línea telefónica confidencial para llamar a un terapeuta y obtener apoyo psicológico, pero varios miembros de la tripulación dijeron que se abstuvieron de llamar a esos números o de revelar problemas emocionales al personal de recursos humanos a bordo porque les preocupaba que pudiera poner en peligro su empleo futuro.

De vuelta en tierra, Krista Thomas, una exmiembro de la tripulación que vive en Canadá y que había creado un grupo de Facebook para defender a la gente de mar durante la pandemia, estaba recibiendo cada vez más conversaciones privadas aterrorizadas por miembros de la tripulación angustiados. “Recibía mensajes como, 'El médico me dio un medicamento contra la ansiedad y mi plan es tomar todo el frasco'”, dice. Se inscribió en un curso de prevención del suicidio en línea para aprender a responder.

No todos los trabajadores sufrieron en silencio. A mediados de mayo, estallaron actos de desesperación en varios barcos cuando los trabajadores intentaron llamar la atención sobre su difícil situación. En el Navigator of the Seas de Royal Caribbean, los miembros de la tripulación iniciaron una huelga de hambre para presionar a la compañía para que los llevaran a casa más rápido. En la cubierta del Majesty of the Seas, otro de los barcos de la compañía, los manifestantes levantaron una pancarta que decía: "¿Cuántos suicidios más necesitas?". Royal Caribbean dice que la compañía "entendió la frustración detrás de la protesta" y que los capitanes de los barcos tomaron medidas para resolver cada situación.

Jozsef Szaller, quien planeó excursiones en tierra para los pasajeros de cruceros, esperaba estudiar fotografía y soñaba con bucear en jaulas de tiburones en Sudáfrica.Cortesía familia Szaller

Szaller, dicen sus amigos, nunca se quejó. Había comenzado a hacer conciertos en cruceros en 2014 y siempre fue alegre y social. Un habitual en los bares de la tripulación, jugaba juegos de cartas como Exploding Kittens y siempre estaba comprando cervezas y bolsas de papas fritas a sus compañeros de trabajo. También era conocido por ser un gran trabajador que se despertaba antes del amanecer la mayoría de las mañanas. La alarma de su reloj Casio estaba programada para las 5:52 a. m.

Había sido director asistente de excursiones en tierra en el Carnival Elation, un trabajo que implicaba organizar aventuras turísticas en los puertos de escala. A principios de marzo, poco más de dos meses después del contrato de Szaller, el Elation atracó en Freeport en Gran Bahama para unas semanas de reparaciones programadas. Para entonces, los brotes de COVID en varios barcos habían provocado decenas de infecciones. "Fue muy aterrador", dice Jessica van Rooyen, una colega de Szaller en el Elation. "Ves las noticias, y son todas estas cosas horribles".

A mediados de abril, Szaller fue trasladado a Carnival Magic, donde permaneció en el limbo durante unas dos semanas. A algunos miembros de la tripulación, normalmente relegados a los cuartos más bajos de un barco, se les permitió trasladarse a las suites de invitados ahora vacías. Pero Szaller estaba atrapado en una espartana cabina de personal, según su familia. “Estaba efectivamente en una celda privada”, dice Vilmos, su padre. "¿Cómo te sentirías si estuvieras confinado en una celda sin ventanas y solo pudieras salir una o dos veces al día?"

La vida estaba reglamentada. A los trabajadores se les permitía salir de sus cabañas solo durante los horarios establecidos, se les exigía que usaran máscaras y tenían toques de queda obligatorios. Se asignó aproximadamente una hora para el desayuno, pero las filas eran lentas y estaban abarrotadas. Puede tomar 45 minutos solo para tomar un café. Con internet gratis, Szaller pudo mantenerse en contacto con su familia y su novia. Cada dos días, hablaba por Skype con sus padres o charlaba con ellos en Facebook. Intentaron mantenerse optimistas. “Lo apoyábamos moral y emocionalmente”, dice Vilmos. “Siempre que podíamos y le convenía, conversábamos".

Szaller pasaba el tiempo en su cabaña bebiendo vino tinto, o jugando videojuegos, o metiéndose en programas de televisión que había descargado en su computadora portátil. Vio Breaking Bad, Dexter y Modern Family. De lo contrario, su refugio era el área de fumadores de la cubierta 11, donde fumaba Marlboros y tomaba la brisa con amigos. Pero incluso conseguir cigarrillos podría ser un fastidio: la fila en la tienda de conveniencia del barco a menudo serpenteaba con más de 100 personas. Cuando se le acabó, bromeó diciendo que felizmente cambiaría su teléfono por solo dos paquetes más, recuerda Vilmos.

En sus conversaciones, Vilmos se sorprendió no solo por lo aislado que parecía Jozsef, sino también por lo mantenido en un "estado de total incertidumbre". De vuelta a casa en Hungría, el gobierno había extendido su cierre nacional indefinidamente, lo que ayudó a Vilmos a "entender por lo que estaba pasando mi hijo: cómo es sentirse encerrado".

Pero Vilmos, un arbolista de la ciudad de Budapest, estuvo confinado en su casa solo tres días antes de recibir permiso para trabajar afuera nuevamente. ("Se dieron cuenta de que sería un poco difícil transportar un árbol enorme a mi casa", bromea). Jozsef, mientras tanto, les contó a sus padres sobre los planes cambiantes de Carnival para él. Primero se le informó que estaría en casa en Pascua, pero la fecha se pospuso sin explicación y luego se pospuso nuevamente. Le dijo a su padre que le aconsejaron a un compañero de trabajo que empacara una maleta para el vuelo a casa, solo para ser enviado de regreso a su cabina en el último minuto. Crew vigiló de cerca una aplicación de viajes de terceros que enumeraba los boletos de avión que Carnival había reservado a su nombre. Un amigo cercano de Jozsef dice que vieron alrededor de cinco vuelos diferentes a casa emitidos para ellos y luego cancelados. Un portavoz de Carnival dice que la compañía proporcionó actualizaciones frecuentes a la tripulación y culpó de las reprogramaciones a las restricciones de viaje en constante cambio.

Los operadores de cruceros finalmente decidieron llevar a los empleados restantes a los puertos marítimos de su continente de origen, donde sería más fácil llevarlos a casa por tierra o aire. En un esfuerzo por consolidar la tripulación por región de origen, el Magic transfirió a la tripulación europea en bote salvavidas al Carnival Breeze, que estaba programado para viajar a Inglaterra. En mayo, Szaller se había mudado a una cabaña para invitados en el Breeze con una ventana y, mejor aún, un balcón. Le dijo a su papá que estaba feliz de poder finalmente ver el sol y el mar desde su habitación. Comenzó a hacer planes para después de la pandemia y les dijo a sus amigos y familiares que quería aprender fotografía cuando llegara a casa. Sus colegas dicen que ni siquiera insinuó estar deprimido. En todo caso, había tratado de animar a los demás.

La vida en el Breeze en mayo todavía estaba estructurada: Carnival emitió un horario preciso que dictaba cuándo la tripulación podía salir de sus camarotes para comer o tomar un "descanso de aire fresco de 60 minutos" dos veces al día. Al igual que en tierra, la gente empezó a bajar la guardia, a socializar más y a preocuparse menos por el virus. Todo el mundo parecía estar mucho tiempo en los bares del barco. "¿Qué más puedes hacer?" Pregunta el amigo cercano de Szaller. “En Breeze, teníamos un tiempo limitado para desahogarnos. Sin el alcohol, las cosas podrían haber sido aún peores".

En la noche del miércoles 6 de mayo, Szaller se emborrachó con un grupo antes de que todos se fueran por caminos separados. El amigo cercano dice que fue la última noche que vieron a Jozsef. Se perdió los controles de temperatura esa semana y no respondió a los mensajes de texto. Su cuerpo fue encontrado tres días después. “Me culpo absolutamente a mí mismo”, dice este amigo. “Incluso ahora, cuando lo pienso, me siento responsable. ¿Cómo es posible que no vi que sucediera algo como esto?"

Vilmos dice que su propio dolor se vio agravado por la negativa de Carnival a discutir las circunstancias específicas de la muerte de su hijo. Él teoriza que es de interés legal para la compañía revelar la menor cantidad de información posible. Estaba especialmente afectado por su primera llamada, cuando los representantes dijeron que era por su propia "protección" no entrar en detalles sobre el asunto. Un portavoz de Carnival dice que el coordinador médico de la tripulación de la compañía tuvo al menos 15 intercambios de correos electrónicos posteriores con Vilmos, y que en ningún momento indicó que sus preguntas no estaban siendo respondidas. Carnival dice que suspendió el contacto después de enterarse de la acción legal pendiente de la familia.

Como Vilmos Szaller, Cirilo Jocson está desesperado. Su hija, Mariah, fue la camarera descubierta ahorcada en un barco de Royal Caribbean en junio. “Solo queremos saber cómo encontraron a mi hija”, dice, al borde de las lágrimas. “Realmente, incluso solo una foto de la escena del crimen. Necesitamos la verdad ".

“Ella seguía diciéndome, papá, estaré en casa este día, este día, este día”, dice. "El horario siempre estaba cambiando". Él todavía está incrédulo por su fallecimiento. Cuando se le pregunta si alguna vez mostró signos de depresión, él responde: "No, nada, nada, nada, nada en absoluto".

En los meses que siguieron a la muerte de su hijo, Vilmos dice que se comunicó con la mayor cantidad posible de compañeros de tripulación para averiguar qué sucedió. Está frustrado porque, hasta donde él sabe, nadie de la administración del barco o del personal médico se molestó en revisar a Jozsef durante varios días después de que comenzó a faltar a los controles de temperatura. Carnival se negó a comentar sobre este asunto.

En noviembre, un médico forense en Winchester, Inglaterra, concluyó que Jozsef había muerto debido al ahorcamiento y sugirió que probablemente se trataba de "un acto impulsivo pero intencional y autoadministrado bajo la influencia del alcohol". Un examen post mórtem anterior del cuerpo de Jozsef señaló que su alcohol en sangre había triplicado el límite legal para conducir. Este último hecho es un punto clave en la demanda de arbitraje que interpuso Szaller. Un portavoz de Carnival dice que sus camareros están capacitados para identificar los excesos y negar el servicio en consecuencia. La abogada de la familia Szaller, Holly Ostrov-Ronai, dice que la compañía debería haber conocido los peligros de aislar a los empleados por períodos indefinidos y haberles brindado el apoyo de salud mental adecuado, no “acceso ilimitado” a bebidas, vino y cerveza. “Permitieron que (los empleados) compraran tanto alcohol como quisieran, los confinaron a sus pequeñas cabañas y luego no los controlaron”, dice. "Tenían el deber de asegurarse de que (los empleados) estuvieran seguros física y mentalmente".

La orden de no navegar de los CDC expiró el 31 de octubre. Antes de permitir que los cruceros se reanuden en aguas estadounidenses, los CDC exigirán a los operadores de barcos que simulen viajes con pasajeros voluntarios para probar sus nuevos protocolos, que incluyen reglas de distanciamiento social y pruebas a bordo. son suficientes para prevenir brotes. No está claro si estos esfuerzos funcionarán. Un crucero de Royal Caribbean a principios de diciembre desde Singapur, siguiendo protocolos igualmente estrictos de los funcionarios de salud locales, se vio obligado a regresar al puerto después de que un viajero de 83 años dio positivo por COVID-19 durante el viaje de cuatro días. (Royal Caribbean dice que más tarde se determinó que el caso era un falso positivo y que el barco ha continuado navegando sin incidentes).

Los grupos de defensa de la gente de mar están presionando por mejores condiciones de cabina y más control sobre las horas de trabajo y la duración de los contratos. Los miembros de la tripulación dicen que también ayudaría tener psicólogos a bordo entre el personal médico, en lugar de tener que llamar a una línea directa. Lena Dyring, directora de operaciones de cruceros del Sindicato de Marinos de Noruega, con sede en Oslo, dice que una de sus mayores preocupaciones es que los trabajadores de los barcos puedan volver a quedar atrapados en el mar si se repiten los brotes de COVID. El Convenio sobre el trabajo marítimo, ratificado por 97 países, limita las estancias a bordo de los barcos a 11 meses y exige que las naciones participantes desembarquen a la gente de mar enferma, pero Dyring dice que esas condiciones fueron violadas con impunidad en numerosas ocasiones durante la pandemia. "Están ignorando descaradamente la convención", dice. "Es simplemente atroz".

A pesar de estas preocupaciones, las compañías de cruceros no tendrán problemas para convencer a la tripulación, muchos de los cuales llevan meses sin paga, para que regresen al mar. Van Rooyen, colega de Szaller en el Elation, dice que alcanzó su "punto de ruptura mental" cuando se enteró de la muerte de Jozsef y otros suicidios. Se encontró sentada en su camarote en un barco diferente durante horas, "mirando las cuatro paredes" y esperando a que alguien en una posición de autoridad reconociera la muerte de Szaller. No llegó ningún reconocimiento ni condolencias. “Fue impactante”, dice ella.

Aun así, Van Rooyen dice que definitivamente quiere volver a viajar con Carnival, haciéndose eco de un sentimiento discordante expresado por casi todos los trabajadores entrevistados para este reportaje. Los miembros de la tripulación describieron las condiciones inquietantes durante su tiempo en el mar, mientras elogiaban a los operadores de cruceros por brindar alimentos, alojamiento, transporte y otro tipo de apoyo gratuitos durante la compleja repatriación. “La empresa fue increíble”, dice. "El Carnival nos cuidó".

Vilmos dice que la pandemia complicó el regreso de los restos de Jozsef a Hungría desde Inglaterra, donde había atracado el Breeze. (Carnival dice que había repatriado al 99 por ciento de la tripulación a principios de agosto). Pidió que incineraran a su hijo y la familia recibió sus cenizas en julio. Dos paquetes de las pertenencias de Jozsef, incluido su reloj de pulsera Casio y una billetera con 12 dólares adentro, vinieron por separado. Vilmos le preguntó a Carnival sobre las pertenencias perdidas, como su teléfono inteligente, lo que podría arrojar luz sobre las circunstancias que llevaron a su muerte, pero dice que la compañía le dijo que no podían localizar el dispositivo. Carnival se negó a comentar.

Incluso ahora, los Szaller no han podido hacer que Jozsef sea declarado legalmente fallecido. Vilmos dice que el informe del forense debería hacer avanzar las cosas, pero ha sido lo suficientemente frustrante coordinar con las autoridades del Reino Unido en nombre de su hijo, un ciudadano húngaro. Y eso no es ni la mitad del dolor de cabeza. Tal como lo enmarca Vilmos, ¿cómo se procesa oficialmente una muerte que ocurrió en aguas internacionales, en un barco registrado en Panamá, que es propiedad de una empresa que opera en los Estados Unidos?

Vilmos dice que a veces él mismo se ha sentido suicida. “La primera pregunta que haces es '¿Qué demonios sigo haciendo aquí? ¿Por qué no me subo al coche, aprieto el acelerador e ignoro la siguiente curva?"

Lo ha superado enterrándose en su trabajo. Como especialista en bosques urbanos, tiene la tarea de detectar árboles enfermos antes de que caigan. El trabajo requiere un ojo para las vulnerabilidades ambientales. (Los árboles no lloran cuando están heridos, dijo en un foro público a principios de este año). Dice que el trabajo le da sentido. Últimamente ha estado trabajando hasta 18 horas al día, y después a menudo se derrumba en la cama. Lleva puesto el viejo reloj Casio de su hijo, la alarma aún está programada para las 5:52 a. m., para que Jozsef pueda despertarlo cada mañana. "Sé que nunca tendré la oportunidad de abrazar a mi nieto", dice Vilmos. "Pero puedo hablar con otros niños sobre por qué deberían amar los árboles y cómo tratarlos".

Mariah Jocson, una camarera de barco, siempre había soñado con convertirse en marinero, según su padre.Cortesía familia Jocson

