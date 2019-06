Pese a acuerdo, mantiene Trump amenaza a México

Washington— El presidente Donald Trump y su secretario interino de Seguridad Nacional defendieron ayer su nuevo acuerdo con el Gobierno mexicano para frenar la migración en la frontera sur, respondiendo a las críticas de los demócratas, incluidas las acusaciones de que al menos algunas partes del acuerdo eran anteriores a las recientes amenazas arancelarias de Trump, informó

The Washington Post.

En una serie de tuits por la mañana, Trump dijo que México “no estaba cooperando en la frontera” antes de que se llegara al acuerdo el viernes. Ahora, dijo, “tengo plena confianza, especialmente después de hablar con su presidente el sábado, de que cooperarán y querrán que el trabajo se realice correctamente”.

También dijo que podría tomar acciones para volver a imponer los aranceles si México no cumple con sus promesas. Algunos aspectos del acuerdo, según agregó, aún no se han anunciado… “uno en particular”. “Se anunciará en el momento adecuado”, dijo.

Mientras tanto, el secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, dio crédito a las amenazas arancelarias de Trump –las cuales habrían incurrido en un impuesto del 5 por ciento sobre los productos mexicanos a partir de hoy, mismo que aumentaría gradualmente durante varios meses hasta llegar a un 25 por ciento– de haber creado un gran avance.

“El presidente tomó el mando en todo este diálogo con México con la amenaza arancelaria, los trajo a la mesa de discusión”, dijo McAleenan en una entrevista en el programa “Fox News Sunday”, señalando que el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, “arribó en cuestión de horas” para comenzar las conversaciones.

México anunció que implementaría “medidas fuertes” para frenar el flujo de migrantes a través de su territorio hacia la frontera Sur de Estados Unidos, incluyendo el despliegue de miles de tropas de la Guardia Nacional mexicana. También acordó ampliar un programa que permita a los migrantes centroamericanos quedarse en México mientras esperan la adjudicación de sus solicitudes de asilo.

“La gente puede estar en desacuerdo con las tácticas”, agregó McAleenan. “México llegó a la mesa con propuestas reales. Tenemos un acuerdo que, si se implementa, será efectivo”.

Ayer, dos candidatos presidenciales demócratas dijeron que Trump había exagerado en lo que había logrado con sus amenazas arancelarias contra México. Los críticos hicieron eco a un informe del New York Times que afirmaba que el Gobierno mexicano ya había establecido varios términos del acuerdo antes de que Trump hablara públicamente sobre la posibilidad de los aranceles.

“Estos son acuerdos que México ya había hecho, en algunos casos hace meses”, dijo el excongresista Beto O’Rourke en una entrevista en el programa “This Week”, de la ABC. “Podrían haber acelerado el cronograma, pero en general el presidente no logró nada excepto poner en peligro la relación comercial más importante que tiene Estados Unidos”.

En sus tuits Trump criticó al New York Times por sugerir que el acuerdo no era completamente nuevo y también señaló que los aranceles podrían volver a estar en la mesa de discusión si el Gobierno mexicano no cumple con su parte del acuerdo.

“Ahora habrá una gran cooperación entre México y Estados Unidos, algo que no existió durante décadas”, dijo. “Sin embargo, si por alguna razón desconocida... no la hubiere, siempre podemos regresar a nuestra anterior, y muy rentable, posición de aranceles”.