Pide EU dejar aeropuerto de Kabul por amenaza de seguridad

Kabul, Afganistán.- La Embajada de Estados Unidos en Kabul advirtió a sus ciudadanos alejarse del aeropuerto de la ciudad y pidió a cualquiera afuera del perímetro "irse inmediatamente" debido a amenazas de seguridad no detalladas.

La alerta llegó en un momento en que aún hay un estimado de mil 500 estadounidenses en Afganistán que buscan llegar al aeropuerto para dejar el país antes de la fecha límite del retiro de las tropas, el 31 de agosto.

Decenas de miles de afganos acampan afuera del perímetro del aeropuerto en intentos desesperados para escapar en los pocos vuelos disponibles.

No quedó claro inmediatamente qué motivo la advertencia de la Embajada, o si representaba una amenaza específica nueva o preocupaciones ya en curso. Pero la alerta sí citó tres áreas de preocupación en particular. Un reporte de la cadena CNN aseguró que se trataba de una rama del Estado Islámico, pero no hubo pruebas de esto.

"Debido a las amenazas de seguridad fuera de las puertas del aeropuerto de Kabul,aconsejamos a los ciudadanos estadounidenses que eviten viajar al aeropuerto y que eviten las puertas del aeropuerto en este momento a menos que reciban instrucciones individuales de un representante del Gobierno de Estados Unidos para hacerlo", dijo la alerta de la Embajada.

"Los ciudadanos estadounidenses que estén en la Puerta Abbey, la Puerta Este o la Puerta Norte deben irse inmediatamente".

El Gobierno estadounidense ha estado alertando sobre potenciales amenazas de seguridad en el aeropuerto, y el acceso al mismo ha sido modificado con base en ello, lo que ha implicado el cierre temporal de algunas puertas. (Con información de The NYT News Service)