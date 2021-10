Pide Fauci considerar reforzar vacuna de J&J con una de ARNm

Agencias

Washington DC, Estados Unidos.- El asesor médico en jefe del Presidente Joe Biden dijo que espera que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) consideren si las personas que recibieron la vacuna contra Covid de Johnson & Johnson de una dosis deberían recibir una inyección de ARNm como refuerzo.

"Si se da un refuerzo a las personas que originalmente recibieron Johnson & Johnson con Moderna o Pfizer, el nivel de anticuerpos que induce en ellas es mucho más alto que con un refuerzo con Johnson & Johnson", dijo Anthony Fauci en "This Week" de ABC este domingo.

"Pero los datos para un refuerzo de la primera dosis de Johnson & Johnson con una segunda dosis de Johnson & Johnson se basan en datos clínicos. Entonces, lo que va a suceder es que la FDA analizará todos esos datos, analizará la comparación y determinará qué autorizarán".

Científicos y expertos del gobierno han debatido sobre el llamado refuerzo de combinación, aunque no se ha publicado un cronograma de cuándo podría considerarse oficialmente. El problema se complica por la seguridad, el suministro y la preocupación por los mensajes públicos confusos.

La semana pasada, los expertos de la FDA recomendaron una segunda inyección de Johnson & Johnson para personas mayores de 18. También respaldaron una tercera dosis de la inyección de Moderna, que a diferencia de J&J usa tecnología de ARNm, para personas con alto riesgo de contraer Covid-19.

Las recomendaciones requieren el respaldo de la FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que podrían llegar esta misma semana.

Los refuerzos para la vacuna de Pfizer/BioNTech, también basada en tecnología de ARNm, se aprobaron en septiembre. Se han administrado más de 10 millones de terceras inyecciones en Estados Unidos.

Temporada de vacaciones

Fauci dijo que la elección individual de qué refuerzo recibir dependería de varios factores, incluido el riesgo de miocarditis, una inflamación del corazón que, según algunas pruebas, es un riesgo para los hombres jóvenes que reciben vacunas de ARNm.

"Creo que habrá un cierto grado de flexibilidad de lo que una persona que recibió la J&J originalmente puede hacer, ya sea con J&J o con la combinación de otros productos", dijo Fauci en "Fox News Sunday".

Fauci también dijo que, si las personas se vacunan, podrían disfrutar de reunirse de manera segura durante la temporada navideña de Estados Unidos, un mensaje para unos 66 millones de personas elegibles en el país que no han sido vacunadas.

"Cuando haces eso, no hay ninguna razón por la que no puedas disfrutar de las vacaciones en familia, como lo hemos hecho tradicionalmente desde el principio", dijo en "This Week".