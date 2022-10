Pide HRW a México apoyar resoluciones sobre China y Rusia

CDMX.- La organización Human Rights Watch llamó al Gobierno mexicano a apoyar tres resoluciones que se votarán esta semana en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, y que están relacionadas con el tema de los abusos contra minorías en China, la represión a la oposición en Rusia, y los crímenes cometidos contra presos en Venezuela.

La organización envió una carta al Canciller Marcelo Ebrard instándole a apoyar la propuesta de resolución sobre China que deriva de un informe que publicó en agosto la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU -entonces Michelle Bachelet- sobre una campaña sistemática del Gobierno chino contra miembros de la comunidad uigur y otras minorías principalmente musulmanas.

La investigación halló que los integrantes de esas minorías son consideradas por el Gobierno personas "en riesgo de extremismo", y ante ello son objeto de violaciones graves de derechos humanos por parte de las autoridades, como detenciones arbitrarias, torturas, tratamientos médicos involuntarios, trabajo forzado, separación familiar, injerencia en los derechos reproductivos e intimidación, amenazas y represalias.

"El informe de la Alta Comisionada concluye que la magnitud que tienen estas violaciones podría ser constitutiva de crímenes internacionales, en particular crímenes contra la humanidad, que requieren atención urgente de los órganos intergubernamentales y del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas", dice la misiva.

Tamara Taraciuk, directora para las Américas de la organización, recordó que México como miembro del Consejo de Derechos Humanos tiene derecho a voto, "y así es como expresará su postura".

"En estos tres temas, existe evidencia clara de graves violaciones de derechos humanos que merecen atención internacional", dijo a REFORMA.

"Cuando estamos ante vulneraciones de derechos fundamentales tan graves, que son en esencia universales, no existen fronteras y por ello no se aplica el principio arcaico de no intervención o de respeto a la soberanía en estas situaciones".

En la carta enviada a Ebrard, la organización acotó que la resolución presentada sobre el tema de China tiene un alcance acotado, pues simplemente propone que se discuta el informe de la Alta Comisionada, pero no adopta una postura específica sobre los temas abordados o sobre el Gobierno chino.

"Una resolución para que se discuta el informe es la mínima respuesta que sería razonable esperar del Consejo de Derechos Humanos ante un informe de semejante magnitud", señaló.

"China, a pesar de haber expresado un compromiso de 'diálogo', ha hecho todo lo posible por censurar el informe e impedir que se debata su contenido. Esta postura, en caso de prevalecer, menoscabaría la integridad institucional del Consejo de Derechos Humanos al permitir que la situación de los derechos humanos en un país quede excepcionalmente exenta del escrutinio internacional".

China, advirtió la ONG, se sentiría con toda libertad de continuar su campaña de represión contra las minorías musulmanas con total impunidad.

Otra resolución que se discutirá en el Consejo, recordó la organización, es la extensión del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.

Apenas el mes pasado, los expertos independientes vinculados al Consejo de Derechos Humanos de la ONU publicaron un reporte sobre sus hallazgos.

El Gobierno de Nicolás Maduro, dijeron, comete tortura, violencia sexual y crímenes de lesa humanidad contra presos, entre ellos políticos de la oposición, periodistas, manifestantes y defensores de derechos humanos.

Según el análisis de la Misión, en algunos casos, Maduro y otras personas de su círculo cercano, así como otras de alto nivel, participaron en la selección de los objetivos.

Finalmente, explicó Taraciuk, el Consejo también votará una resolución presentada por países europeos que propusieron crear una relatoría especial para monitorear las violaciones a los derechos humanos dentro de Rusia, la arremetida contra los opositores, contra la libertad de prensa, y contra el disenso.

Cuestionada sobre lo que una abstención o un voto en contra de parte de México significaría, la directora para las Américas de HRW señaló que una decisión así "es difícil de sostener en estas circunstancias, en las cuales estamos ante graves abusos sistemáticos, que en los casos de China y Venezuela, según organismos de la ONU, llegan al nivel de evidencias de crímenes contra la humanidad".