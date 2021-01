Pide LA no llevar a hospitales a pacientes sin posibilidades

Reforma

Los Ángeles,EU.- Ante el avance del nuevo coronavirus en California, y en medio de drásticas cifras de hospitalizaciones, los equipos de ambulancias del condado de Los Ángeles han recibido instrucciones de no transportar a los hospitales a pacientes cuyos corazones se hayan detenido pese a los intentos de reanimación.

El lunes, las cifras de California desde el inicio de la pandemia superaron las 26 mil 500 muertes y casi 2.4 millones de casos confirmados.

Los hospitales están abrumados por más de 22 mil enfermos de Covid-19, 4 mil 700 de ellos en unidades de cuidados intensivos, de acuerdo con el Departamento de Salud Pública.

"Con efecto inmediato, debido al impacto severo de la pandemia Covid-19 en los servicios de emergencias médicas y los hospitales receptores del 911, los pacientes adultos en un paro cardiaco extrahospitalario traumático y no traumático cerrado (OHCA) no serán transportados si no se logra el retorno de la circulación espontánea (ROSC)", dijo Agencia de Servicios Médicos de Emergencia del condado a los equipos en un memorando, de acuerdo con la cadena CNN.

A la vez, debido a la escasez de oxígeno, vital en el tratamiento para pacientes de Covid-19, la agencia pidió al personal que solo se aplique este recurso suplementario a personas con oxigenación por debajo del 90 por ciento.

California, una de las entidades más afectadas por la pandemia en EU, solo ha podido vacunar a un 1 por ciento de sus 40 millones de habitantes debido a problemas de distribución y logística, según reconoció el Gobernador demócrata Gavin Newsom.

Las 454 mil dosis de vacuna aplicadas en el estado representan apenas un tercio de las casi 1,3 millones recibidas hasta el momento, de acuerdo con el Departamento de Salud Pública.

En todo el país, las inmunizaciones proceden con una lentitud mayor que lo previsto debido a obstáculos logísticos y distintos enfoques de los estados y distritos. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos dijeron el lunes que se han aplicado casi 4.6 millones de inyecciones.