Pide locutor un 'buen tiroteo en escuela' para dejar de hablar del juicio político

Aurora.- Cuando Chuck Bonniwell dio la bienvenida a los oyentes a su programa de radio en Colorado tras un descanso justo después de la 1:30 p.m. del miércoles, se echó a reír al presentar un segmento del “interminable debate en el proceso de destitución de Donald Trump”, publicó The Washington Post.

“¿Saben?”, dijo, “uno desearía un buen tiroteo en una escuela para interrumpir la cobertura del juicio político que no parece tener fin”.

Su esposa y co-anfitriona, Julie Hayden, inmediatamente intervino.

“No, no, ni siquiera, ni siquiera digas eso”, dijo. “No, ni siquiera digas eso. No nos llamen, Chuck no dijo eso”.

Bonniwell rápidamente trató de retractarse de su declaración, diciendo que desearía un tiroteo “en el que nadie resultara herido”, pero el daño ya estaba hecho. Al final del día, el programa conservador de la pareja fue cancelado por la estación de radio 710 KNUS de Aurora, Colorado.

“Dada la historia de violencia escolar que ha afectado a nuestra comunidad, 710 KNUS confirma que el coanfitrión Chuck Bonniwell hizo un comentario inapropiado en el programa 'Chuck & Julie’”, dijo la estación en un comunicado el miércoles por la noche. “Se tomó una decisión de programación de cancelar el programa de inmediato”.

Bonniwell no respondió de inmediato a una solicitud para dar un comentario el miércoles por la noche. En un tuit, que luego fue eliminado, Bonniwell se defendió, sugiriendo que la gente había entendido mal la intención de sus palabras.