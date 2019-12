Pide Mujica entendimiento y tolerancia en México

Ciudad de México— El expresidente de Uruguay, José Mujica, llamó a los mexicanos al entendimiento y a la tolerancia.

Al hablar sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien se reunió ayer, Mujica dijo que se identifica con él en cuanto a que ambos quieren que los seres humanos puedan tener un punto de partida igual.

Mujica sostuvo, sin embargo, que es complicado lograr esto y que hay diferentes formas de pensar.

"Yo le deseo a México, no a López Obrador, al pueblo mexicano, el mayor entendimiento posible y la mayor tolerancia con la etapa de la historia que está esperando", manifestó en conferencia de prensa.

Cuestionado sobre el desempeño del mandatario mexicano, Mujica indicó que no quería meterse en la política interna de México.

"Estúpido sería de mi parte si no fuera dueño de mi silencio", manifestó.

"Tengo que asumir una actitud diplomática en función de los intereses de mi país", agregó.

El exmandatario dijo que apenas este domingo conoció por primera vez a López Obrador y lo calificó de "simpático y amable".

También reconoció que México tiene grandes problemas y llamó a los jóvenes mexicanos a cambiar las cosas.

El pueblo mexicano, dijo, va a tener que esperar a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al cual calificó de vecino incómodo, termine su periodo de Gobierno.

"El señor tiene una enorme capacidad de sorprendernos todos los días con su Twitter, y entre la sorpresa, demasiado frecuentemente, hiere ciertas tradiciones latinoamericanas y también mexicanas", afirmó.

El futuro senador de Uruguay aseveró que Trump no debió de haber dicho que tiene la intención de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.

"Nunca debió de haber dicho el disparate que dijo y menos siendo presidente", sentenció.

Mujica llegó este sábado a México para una gira de tres días, en la que recibirá una distinción Honoris Causa en la Universidad Iberoamericana este lunes y el martes inaugurará un foro contra la xenofobia y los discursos de odio en la Secretaría de Relaciones Exteriores.