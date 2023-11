Pide niño ladrillos de Navidad luego de perder su casa en un incendio

Buenos Aires, Argentina.- A principios de noviembre en la provincia de Buenos Aires (Argentina), la casa de Gabriela y sus cinco niños se incendió tras una explosión mientras intentaban cambiar un cilindro de gas que presentaba una fuga. El fuego arrasó con todas sus pertenencias y su hogar en el barrio San José de la ciudad de Luján quedó convertido en un montón de escombros.

Según cuenta el canal local Todo Noticias (TN), por recomendación de los bomberos, la humilde familia tuvo que tirar abajo lo poco que quedó de la vivienda por el riesgo de derrumbe inminente. Desde entonces, la madre ha intentado reconstruirla recogiendo todos los materiales posibles.

En medio de la tragedia, uno de sus hijos, Gonzalo, quiso sumarse a los esfuerzos de su madre y se dirigió a quién él creía podía ayudarlo: Papá Noél. "Para esta Navidad quiero pedirte ladrillos para hacer mi casa. Te quiero mucho", escribió en una hoja de papel el pequeño, de 7 años, con la convicción de que ese ser mágico le cumpliría su deseo.

"Él [Gonzalo] vino así, como si nada y me dijo: 'Ma, se me ocurrió una idea. Le voy a pedir a Papá Noel que me traiga los ladrillos. Así construimos la casa más rápido'. Yo tragué lágrimas porque no quería llorar frente a él. Siempre tratamos de ser fuertes y no demostrarles nada", contó Gabriela al canal Crónica.

"Te parte el corazón"

La historia de Gonzalo se difundió por todas partes, cuenta su madre, aclarando que nunca buscaron recibir nada de nadie. "Lo que nosotros hicimos fue compartir como algo emotivo lo que él quería y esto se viralizó. Nosotros no hicimos nada con la intención de exponerlo ni de buscar nada", subrayó.

Todos a su alrededor se implicaron y comenzaron a compartir y contar a otros lo sucedido. La situación llegó a oídos de una maestra de un colegio local que, conmovida, organizó una rifa para recaudar fondos. Además, una de las alumnas, Constanza Rebella, ha estado coordinando una campaña para recoger la mayor cantidad de donaciones antes de que finalice el año escolar. "Esta situación me impactó, porque es como una locura que un chiquito pida ladrillos. Te parte el corazón", afirmó.

En otra entrevista, Gabriela contó que, además de muchas palabras de aliento, recibió mucha ayuda en forma de "un montón de transferencias", además de aquello que tanto quería Gonzalo. "La chica por la que inició todo esto nos compró ladrillos", reveló.

Al respecto, Constanza señaló que numerosas personas ya se han ofrecido para llevar en sus autos al barrio de Gabriela todo el material que se logre reunir después de culminado el ciclo lectivo.