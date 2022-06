Pide Petro a Duque suspender compra de aviones

Reforma

Bogotá, Colombia.- El Presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, le pidió al actual Mandatario Iván Duque suspender la compra de aviones.

"Todo avión que se compre para instituciones públicas en estas semanas, se vuelve a vender. Le solicito al presidente Duque suspender esas compras", dijo el líder izquierdista.

El mes pasado, el Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dijo públicamente que vendieron un avión al Gobierno de Colombia en 8 millones de dólares.

"Este dinero será invertido en el avión C130 que servirá para transportar tropas militares ecuatorianas", afirmó Lasso.

Pero Duque señaló entonces que la compra de la aeronave, que sería destinada a la Fuerza Aérea, fue suspendida.

"No se ha finiquitado ninguna negociación, no se ha pagado ningún avión y no se va a comprar ningún avión durante mi gobierno", expuso el Mandatario.

Sin embargo, de acuerdo con el diario colombiano EL TIEMPO, fuentes de la Policía Nacional le dijeron que "desde enero se firmó un convenio para la compra de seis aviones en un proceso de necesidades planteado desde 2016", y de las cuales ya se adquirieron tres.

Tendrán Duque y Petro primer encuentro

En tanto, se informó que Duque y Petro se reunirán mañana a las 17:30 horas en la Casa de Nariño.

Antes, el líder de izquierda y su compañera de fórmula Francia Márquez recibirán las credenciales como Presidente y Vicepresidenta electa por parte de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral.

El de mañana será el primer encuentro en persona entre Duque y Petro desde que fueron rivales en la contienda electoral de hace cuatro años.

