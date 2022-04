Pide Premier peruano seguir modelo de autopistas ¡de Hitler!

Lima, Perú.- El Primer Ministro de Perú, Aníbal Torres, levantó una ola de repudio este jueves al mencionar como modelo a seguir el programa de construcción de autopistas de Adolfo Hitler en la Alemania nazi.

Torres estaba reunido con las autoridades locales en la ciudad andina de Huancayo y comparó la desconexión vial del territorio de Perú con Alemania e Italia durante las primeras décadas del siglo 20.

"Les pongo un ejemplo: Italia y Alemania eran igual que nosotros. Pero en una oportunidad, Adolfo Hitler visita el norte de Italia y (Benito) Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Brescia", dijo Torres.

"Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas y aeropuertos y convirtió a Alemania en la primera potencia económica del mundo", agregó Torres.

El Presidente Pedro Castillo no estaba en ese momento en la reunión, pero se sumó después.

Sus palabras generaron de inmediato el rechazo de políticos opositores y oficialistas, así como de Alemania e Israel, países que expresaron su condena a través de sus Embajadas.

"Hitler fue un dictador fascista y genocida, en cuyo nombre se llevó a cabo desde Alemania la peor guerra de todos los tiempos y se cometió un genocidio de 6 millones de judíos. Frente a este escenario, Hitler no es referente adecuado como ejemplo de ningún tipo", dijo la Embajada alemana en su página de Facebook.

La Embajada de Israel en Perú, por su parte, lamentó las expresiones del Premier y enfatizó que los regímenes que llevaron ambos dictadores no van de la mano del progreso esperado a nivel país.

"Lamentamos que el discurso político peruano incluya a referentes como Hitler y Mussolini como ejemplo de prosperidad. Regímenes de muerte y terror no pueden ser una muestra de progreso", compartió en su cuenta de Twitter.

Más tarde, el Primer Ministro peruano se disculpó con el Embajador de Israel en Perú, Asaf Ichilevich.

"No hay que malentender las cosas. No es que esté tomando a la Alemania de aquella época o a Hitler como ejemplo a seguir, porque he dicho también que fue un gran criminal, un gran delincuente y por supuesto él y sus seguidores fueron condenados a la pena de muerte", dijo Torres en el estadio de la ciudad de Huancayo y ya en presencia del Presidente Pedro Castillo y varios ministros.

Todos participaban en una reunión para coordinar medidas que permitan enfrentar el alza de precios de los combustibles, alimentos y fertilizantes que han provocado protestas en todo Perú.

Hitler puso en marcha la construcción de autopistas en 1933. Aunque la idea no era original, pues en la propia Alemania se habían construido algunas antes, los nazis las resaltaron en su propaganda como un símbolo de la grandeza del Tercer Reich.

Casi 4 mil kilómetros de "autobahns" (autopistas) fueron construidas hasta que las obras fueron paralizadas en 1941 por la Segunda Guerra Mundial.

No es la primera vez que Torres, abogado de 79 años, menciona a Hitler, pues en marzo comparó al encarcelado ex Presidente Alberto Fujimori con el jefe nazi, al afirmar que "a nadie se le juzga por sus buenas obras, se le juzga por las malas obras".

Castillo ha sido ampliamente criticado por expertos por su descuido en nombrar funcionarios claves, como sus ministros, y en ocho meses de gestión ha modificado cuatro veces su Gabinete. Su impopularidad subió a 68 por ciento en marzo.